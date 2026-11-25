Предприниматель, сын известного режиссёра Альгимантаса Видугириса и инициатор международной кинопремии Стасис Видугирис рассказал "Вечернему Бишкеку" о будущем кыргызстанской документалистики, международном интересе к национальному кино, проблемах финансирования и сохранения кинонаследия. В интервью он также объяснил, почему не считает документальные фильмы коммерческим продуктом, поделился воспоминаниями об отце и рассказал о своём первом бизнесе в Кыргызстане.

- Стасис, ваш отец, Альгимантас Видугирис, посвятил значительную часть своей жизни документальному кинематографу Кыргызстана. Как вы считаете, какое влияние его творчество оказало на развитие национального кино и что из его наследия особенно актуально сегодня?

- Вы знаете, когда мы начали оцифровывать фильмы два-три года назад, я сам не ожидал, что возникнет такая волна интереса. Я за него говорить не буду, потому что он мой папа. За него говорят эксперты, киноведы, кинокритики.

За последние год-два произошло очень многое. Например, буквально вчера мне написала профессор Эдинбургского университета. Она обнаружила один из фильмов отца и включила его в учебную программу.

Около месяца назад, 14 октября, я был в Париже на конференции, посвящённой кинематографу. Там присутствовало около 40 представителей разных университетов, в том числе американских, британских, французских. Это профессора, доктора наук, историки кино.

Я сам был удивлён тому вниманию, которое они уделяют "Кыргызскому чуду", его режиссёрам. Говорили о творчестве Базарова, Шамшиева и других кинематографистов.

Уже около года я веду YouTube-канал Vidugiris Film. Записываю интервью с исследователями, киноведами и постепенно публикую их. Там можно будет узнать многое об Альгимантасе Видугирисе.

- Какое место Кыргызстан занимал в жизни вашего отца? Что он рассказывал о своих съёмках, путешествиях и людях, с которыми работал?

- Кыргызстан для него был потрясающей страной. И не зря он здесь остался. Ему очень понравились и страна, и люди.

Он всегда говорил, что здесь есть всё: и пустыня, и горы, и Иссык-Куль, и равнины, и степи. Всё в одной стране.

Мы с ним ежедневно общались. Он был не только моим отцом, но и другом.

Помню, едем по Бишкеку, а он показывает на горы и говорит: "Ну посмотри, какие декорации!"

Когда занят своими делами, иногда даже не замечаешь окружающую красоту. А он каждый день радовался этим снежным горам, Кыргызстану. Он здесь остался и здесь похоронен.

- А где вы сейчас живёте? Планируете вернуться в Кыргызстан?

- Я живу в Шотландии, в Эдинбурге. Но я не эмигрировал. Мы там временно, пока дети учатся, хотим дать им хорошее образование.

Сейчас я всё чаще бываю в Кыргызстане и думаю о возвращении, о том, чтобы снова заниматься здесь бизнесом.

Я вижу, сколько здесь возможностей, сколько свободных ниш. Сейчас для предпринимательства открывается очень интересный период.

- Сегодня во многих странах кино рассматривают не только как искусство, но и как важную составляющую креативной экономики. Насколько кыргызстанское документальное кино обладает потенциалом для выхода на международный рынок?

- Мне самому это интересно. Я смотрю документальное кино, в том числе снимаю, и вижу большой потенциал.

Здесь очень много талантливых ребят, хорошая база, хорошие управленцы. Посмотрите, сколько фильмов снимается, сколько работ представляют на фестивалях.

И это не только моё мнение. Я слышу, что говорят международные киноведы, исследователи советского и кыргызского кинематографа.

Когда мы проводили премию имени Альгимантаса Видугириса, я общался с членами международного жюри, записывал с ними интервью. Каждому задавал подобный вопрос.

Их ответы позволили мне по-новому взглянуть на кыргызстанское кино и ещё глубже оценить его значение для кинематографа.

- Международная премия имени вашего отца поддерживает документалистов, обращающихся к вопросам истории, культуры и человеческой жизни. Какие возможности она открывает молодым режиссёрам, помимо профессионального признания?

- Это не конкурсная премия. В этом году состоялось первое вручение на фестивале документального кино.

В следующем году она, скорее всего, будет вручаться в Казахстане, а затем и в других странах. Мы не привязываем её к какому-то одному фестивалю.

Я думаю, в будущем это будет очень престижная премия в области документального и короткометражного кино.

Таково мнение нашего жюри. Я сам не являюсь членом жюри и не участвую в принятии решений. Я наблюдатель.

- Одной из главных проблем независимого документального кино остаётся финансирование. Какие механизмы поддержки вы считаете наиболее эффективными: государственные программы, частные инвестиции, международные гранты или сотрудничество с зарубежными продюсерами?

- Я считаю, что документальное кино прежде всего должно создаваться по призванию, из искреннего интереса к выбранной теме. Конечно, вопрос финансирования очень важен, но многое зависит и от инициативы самого автора.

Сегодня существуют различные возможности привлечения средств. Например, можно участвовать в питчингах, представлять свои проекты и получать софинансирование. Большую роль могут играть частные инвесторы, спонсоры и меценаты, заинтересованные в поддержке культуры и кинематографа.

На мой взгляд, не стоит рассчитывать исключительно на государственное финансирование. В условиях рыночной экономики важно искать разные источники поддержки, развивать партнёрство и самостоятельно продвигать свои проекты. Государственная помощь может быть одним из инструментов, но не единственным условием для реализации творческих идей.

- А можно ли сегодня монетизировать документальное кино? Реально ли на нём зарабатывать?

- Вряд ли. Всё-таки это работа для души.

- Кыргызстан обладает богатым культурным наследием, уникальной природой и интересными человеческими историями. Как превратить эти преимущества в конкурентоспособный кинопродукт, востребованный международной аудиторией?

- Нужно снимать об общечеловеческих проблемах и вещах. У них нет границ.

- А какие современные кыргызстанские документальные фильмы произвели на вас особенно сильное впечатление?

- Таких фильмов много. Если начну перечислять все, нам не хватит времени. Но особенно хочу отметить кыргызстанский документальный фильм "Псы", который вышел в прошлом году. Невероятная работа! Отличный фильм.

- Насколько важно сохранять и оцифровывать архивы документального кино? Может ли творческое наследие вашего отца стать основой для новых проектов, образовательных программ и международного сотрудничества?

- Оцифровка старых фильмов, безусловно, очень важная работа. Однако необходимо уделять внимание и их реставрации. Многие киноленты были сняты 30, 40, 50, а некоторые даже 60 лет назад. За это время плёнка состарилась, появились дефекты изображения и звука, поэтому одного перевода материалов в цифровой формат недостаточно.

Наша задача не просто сохранить эти фильмы, но и сделать их доступными для молодого поколения. Ведь именно на таком наследии формируется понимание истории и традиций национального кинематографа.

В начале 2027 года мы совместно с Союзом кинематографистов планируем провести круглый стол, посвящённый вопросам реставрации кинонаследия. Считаю, что эта проблема заслуживает внимания на государственном уровне.

- Сейчас искусственный интеллект активно применяется в творческих индустриях. Насколько, на ваш взгляд, допустимо его использование в документальном кино? Где проходит граница между технологическими возможностями и подлинностью документалистики?

- Конечно, искусственный интеллект можно применять. Думаю, его уже активно используют. Но превращать документальный фильм в аниме, на мой взгляд, не очень уместно. А если использовать какие-то отдельные элементы или отсылки, почему нет?

Сейчас люди открывают искусственный интеллект с разных сторон. Есть очень интересные проекты.

Но мне кажется, что из-за такого изобилия искусственно созданного контента люди постепенно захотят чего-то настоящего, живого.

Я это вижу даже по своим детям. Когда они понимают, что смотрят видео, созданное искусственным интеллектом, просто выключают.

Я иногда показываю им что-то и говорю: "Смотри, как хорошо сделано!" А они отвечают: "Это же ИИ!" И смотреть дальше не хотят. У них уже возникает определённое отторжение.

Думаю, постепенно появится противовес всем преимуществам цифровых технологий. Людям снова будет интересно настоящее изображение.

- Если представить развитие документального кино Кыргызстана на ближайшие десять лет, каким вы видите его место в креативной экономике страны? Что необходимо сделать, чтобы отечественные фильмы стали узнаваемыми за рубежом?

- Документальное кино позволяет показать страну изнутри, рассказать о происходящих событиях, реализуемых проектах и людях, которые вносят вклад в её развитие.

Сегодня Кыргызстан активно развивается, и важно не просто фиксировать эти изменения, но и осмысливать их через документальное кино, сохраняя для будущих поколений.

В отличие от новостей и журналистских репортажей, документальные фильмы рассчитаны на более длительное восприятие. Они позволяют глубже раскрывать события, передавать атмосферу времени и сохранять свидетельства целой эпохи. Именно в этом я вижу особую ценность документального кинематографа.