После введения льготной налоговой ставки в размере 0,25% представители ювелирного бизнеса Кыргызстана задекларировали продукцию на 16 млрд сомов.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

Как сообщили на совещании, после изменения налогового законодательства интерес к работе в Кыргызстане начали проявлять предприниматели из Турции и Индии. От них уже поступают соответствующие обращения.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения отечественных ювелиров сырьём.

Несмотря на то что Кыргызстан производит порядка 20-25 тонн золота в год, ранее отечественные ювелиры сталкивались с трудностями при его приобретении.

Теперь в соответствии с указом президента отечественные производители могут приобретать золото по цене на 2% ниже мировой цены на Лондонском рынке.

На сегодняшний день этой возможностью уже пользуются более десяти предпринимателей. В дальнейшем планируется увеличить число отечественных производителей, получающих золото на льготных условиях.