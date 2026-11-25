С возобновлением работы фермерских ярмарок выходного дня в Бишкеке вновь стартовали и благотворительные понедельники. Участники ярмарок объединяются, собирают овощи, фрукты и другие продукты, самостоятельно готовят горячие обеды - плов и другие угощения - и развозят их по социальным учреждениям столицы.

Эта традиция стала одной из важных социальных составляющих проекта "Ярмарки добра". Для его участников ярмарка - не только возможность представить отечественную продукцию и напрямую встретиться с покупателями, но и возможность поделиться тем, что выращено и произведено собственным трудом.

В благотворительных понедельниках участвуют сами фермеры и продавцы. Они собирают продукты, организуют приготовление еды и доставку горячих обедов тем, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Важна здесь не только продуктовая помощь, но и человеческое участие: за каждым таким обедом стоит совместная работа людей, которые решили сделать доброе дело.

В этом году число социальных точек, где ждут благотворительные угощения, стало больше. Если раньше помощь направлялась по определённым адресам, то теперь возможности для такой работы расширились: фермерские ярмарки подобного формата открылись во всех районах Бишкека. Это позволяет охватывать больше социальных учреждений и постепенно формировать постоянную систему поддержки.

Благотворительные понедельники - часть социальной программы "Ярмарки добра". В концепции проекта предусмотрены не только горячее питание и продуктовая помощь социальным учреждениям, но и сбор продуктов от участников и посетителей ярмарок через специальные "Ящики добра", адресная поддержка малообеспеченных семей, волонтёрское участие студентов и молодёжи.

Особое значение имеет то, что благотворительность здесь не рассматривается как разовая акция. Её хотят сделать постоянной функцией ярмарок, объединяющей фермеров, производителей, покупателей и волонтёров.

Фермерские ярмарки выходного дня создают прямую связь между отечественным производителем и покупателем. А благотворительные понедельники помогают этой связи обрести ещё одно измерение - социальную ответственность и взаимопомощь.

Ведь продукты, выращенные на земле и привезённые на ярмарку, могут не только попасть на семейный стол, но и стать частью горячего обеда для тех, кому особенно нужны забота и внимание. Именно в этом и заключается смысл названия "Ярмарки добра".