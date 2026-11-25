В Бишкеке раскрыли разбойное нападение на иностранного гражданина, у которого похитили почти миллион долларов США. Подозреваемые задержаны в Кыргызстане и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По её данным, 17 ноября примерно в 16:00 четверо неизвестных проникли в одно из зданий Бишкека. Угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, и применив физическую силу, они завладели его чёрной сумкой и мобильными телефонами.

В сумке находились 988 500 долларов США, 200 тысяч сомов, мобильные телефоны и паспорт иностранного гражданина.

По словам потерпевшего, деньги ему передали знакомые для последующей доставки в логистическую компанию. Средства предназначались для приобретения автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, в том числе с использованием записей камер видеонаблюдения проекта "Безопасная страна", были установлены автомобили, которыми пользовались подозреваемые, их взаимосвязи и передвижения после совершения преступления.

В результате в Бишкеке задержаны трое граждан: А.Э. 1971 года рождения, Л.Л. 1996 года рождения и Н.А. 2000 года рождения. Подозреваемые водворены в ИВС.

Кроме того, на территории иностранного государства задержаны несколько граждан, скрывшихся за пределами Кыргызстана. Среди них М.Б. 2003 года рождения, К.Б. 2008 года рождения, К.Б. 2008 года рождения, С.Н. 2001 года рождения, И.Д. 1991 года рождения, Х.И. 1996 года рождения и Б.А. 2002 года рождения.

В рамках оперативно-следственных мероприятий в одном из домов села Новопокровка Ысык-Атинского района в чёрной сумке обнаружено и изъято 300 тысяч долларов. Ещё 100 тысяч долларов обнаружены в автомобиле одного из подозреваемых.

Кроме того, под контейнером в одном из сёл Чуйского района обнаружено и изъято 410 тысяч долларов.

Расследование уголовного дела продолжается.