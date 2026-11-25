Ещё несколько лет назад для многих дизайнеров, ремесленников и небольших производителей из регионов Кыргызстана выход на широкий рынок был связан с необходимостью открывать торговые точки, вкладывать средства в рекламу и самостоятельно организовывать доставку. Сегодня цифровые технологии открывают перед креативными предпринимателями новые возможности, позволяя находить покупателей далеко за пределами своего города или села.

Развитие электронной коммерции становится одним из факторов роста креативной экономики, создавая условия для продвижения авторской продукции, масштабирования малого бизнеса и появления новых профессий.

О том, какую роль отечественные IT-проекты могут сыграть в развитии креативных индустрий Кыргызстана, с какими трудностями сталкиваются местные производители при выходе на цифровой рынок и какие перспективы открываются перед ними, в интервью VB.KG рассказал проджект - маркетолог Namba Маркетплейс Шерадэн Канатбеков

- Namba Маркетплейс начал работу в 2025 году. Как возникла идея создания отечественной торговой платформы и какую нишу на рынке электронной коммерции Кыргызстана вы рассчитывали занять?

- Идея Namba Маркетплейс выросла из понимания того, что онлайн-покупки должны быть удобными и доступными не только жителям крупных городов, но и регионов. Мы хотели создать отечественную платформу, которая объединяет широкий выбор товаров, понятный пользовательский опыт и надежную доставку. Для нас было важно развивать сервис, который учитывает особенности местного рынка, привычки покупателей. Поэтому Namba Маркетплейс позиционируется как сервис удобных

онлайн-покупок внутри экосистемы приложения Namba One, с бесплатной доставкой по всей стране. Удобство заключается в том, что приложение Namba One объединяет в себе маркетплейс с товарами с с локального и заграничных рынков, и электронный кошелек. Наша миссия в том, чтобы каждый кыргызстанец, находясь в любой точке нашей страны, имел доступ к нужным ему товарам, а процесс покупки был максимально удобным.

- Сегодня цифровые технологии становятся важной частью креативной экономики. Какую роль, на ваш взгляд, кыргызстанские IT-проекты могут сыграть в развитии креативных индустрий и поддержке местных предпринимателей?

IT-проекты могут стать для креативной экономики не просто технологической основой, а полноценным каналом выхода к аудитории. У талантливого дизайнера, мастера или небольшого бренда может быть качественный продукт, но не всегда есть ресурсы для собственного интернет-магазина, продвижения и организации доставки. Цифровые платформы помогают снизить этот порог: дают возможность представить товары онлайн, привлечь покупателей и выстроить продажи. Поскольку головной офис Namba Маркетплейс находится в Кыргызстане, поддержка и коммуникация с предпринимателями происходит быстрее. Мы лучше понимаем, как продвигать продукт на локальном рынке, какие его особенности и что именно хочет наш потребитель.

- По вашим данным, на платформе представлено более миллиона товаров. Какую долю ассортимента составляет продукция кыргызстанских производителей и сколько отечественных предпринимателей сотрудничают с маркетплейсом?

-Сегодня на Namba Маркетплейс представлено более миллиона товаров из Кыргызстана, Китая и Европы. Мы заинтересованы в расширении ассортимента местной продукцией и в том, чтобы у кыргызстанских производителей было больше возможностей находить своих покупателей. Мы сотрудничаем с поставщиками и предпринимателями из Европы, Китая и Кыргызстана. При этом более 50% товаров на маркетплейсе - это товары, продаваемые нашими кыргызстанскими предпринимателями.

- Одной из проблем небольших креативных брендов остаётся ограниченный доступ к покупателям. Насколько маркетплейсы способны изменить эту ситуацию и какие условия вы предлагаете начинающим предпринимателям?

- Маркетплейс помогает небольшому бренду решить одну из ключевых задач - стать заметнее для покупателей без необходимости самостоятельно создавать полноценную цифровую инфраструктуру. Площадка может объединить ассортимент в одном месте, упростить путь от знакомства с товаром до заказа и помочь охватить аудиторию за пределами одного района или города. Для покупателя важны удобный выбор и доставка, а для продавца - дополнительный канал продаж. Наша работа не ограничивается только предоставлением площадки для предпринимателей. Зачастую, мы помогаем продвигать продукт при помощи тех маркетинговых инструментов, которыми располагаем. Также, мы коммуницируем со всеми напрямую - вся система выстроена таким образом, чтобы быть прозрачной не только для покупателя, но и предпринимателя.

- Многие мастера и производители авторской продукции работают в регионах Кыргызстана. Может ли электронная торговля помочь им выйти за пределы местного рынка и продавать свои изделия по всей стране? Какие препятствия этому мешают?

- Безусловно. Электронная торговля позволяет предпринимателю из региона показывать свой товар покупателям в других городах, не открывая там физическую торговую точку. Для Namba Маркетплейс это особенно актуально: доставка доступна по всему Кыргызстану и является бесплатной для покупателя. При этом остаются практические задачи - качественные фотографии и описания, стабильное наличие товара, упаковка, логистика, цифровые навыки и доверие покупателей к новому бренду. Чем доступнее будут обучение, инфраструктура и инструменты онлайн-продаж, тем больше региональных производителей смогут воспользоваться этим потенциалом.

- Сегодня кыргызстанским цифровым платформам приходится конкурировать с крупными международными маркетплейсами. Какие преимущества и ограничения есть у отечественных IT-компаний и что необходимо для повышения их конкурентоспособности?

Одно из главных преимуществ отечественных платформ - близость к своему пользователю. Мы лучше понимаем локальные потребности, языковую и культурную среду, особенности оплаты, доставки и коммуникации. Наш головной офис находится в Бишкеке - в случае важных вопросов, наши пользователи могут напрямую обратиться к нам. Наша служба поддержки работает на двух языках: кыргызский и русский. Кроме того, местная компания может быстрее получать обратную связь и адаптировать сервис под рынок Кыргызстана. В то же время конкуренция требует постоянных инвестиций в технологии, логистику, клиентский сервис, безопасность и маркетинг. Чтобы усиливать позиции, отечественным IT-компаниям важно развивать продукт, повышать качество пользовательского опыта, выстраивать партнёрства и последовательно укреплять доверие клиентов.

- Развитие электронной коммерции требует не только технологических решений, но и специалистов в области программирования, цифрового дизайна, маркетинга и создания контента. Какие новые профессиональные возможности, по вашему мнению, открывает эта отрасль для молодых кыргызстанцев?

- Электронная коммерция формирует целую экосистему профессий. Помимо разработчиков и специалистов по инфраструктуре, нужны UX/UI-дизайнеры, аналитики, интернет-маркетологи, специалисты по рекламе, контент-мейкеры, фотографы, менеджеры по работе с продавцами и логистические специалисты. Важно, что часть этих направлений позволяет работать с цифровыми продуктами и клиентами из разных регионов, а некоторые задачи можно выполнять удалённо. Для молодых людей это возможность развивать востребованные навыки, запускать собственные проекты и строить карьеру в быстро меняющейся отрасли.

Может ли отечественный маркетплейс стать инструментом продвижения кыргызстанских креативных брендов на международном рынке? Рассматривает ли Namba возможность содействовать экспорту дизайнерской одежды, изделий ремесленников и другой авторской продукции?

- Конечно, маркетплейс может помочь бренду системно представить ассортимент, сформировать узнаваемость и проверить спрос на продукт. Однако выход на международные рынки требует дополнительных решений: трансграничной логистики, платежной инфраструктуры, юридического сопровождения, стандартов качества и адаптации контента для зарубежной аудитории. На сегодняшний день мы можем уверенно говорить о работе Namba Маркетплейс внутри Кыргызстана и бесплатной доставке по всей стране. В этом наше преимущество, так как все наши операционные мощи, человеческий ресурс направлены на развития продукта на рынке Кыргызстана.

- Каким вы видите будущее цифровой торговли и креативного предпринимательства в Кыргызстане в ближайшие пять лет? Что необходимо изменить на уровне бизнеса, инфраструктуры и государственной поддержки, чтобы отечественные проекты могли успешно развиваться?

- В ближайшие пять лет цифровая торговля, вероятно, станет еще более привычной частью повседневной жизни. Покупатели будут ожидать удобного поиска, персональных предложений, прозрачной информации о товарах и быстрой доставки. Для креативных предпринимателей цифровые каналы могут стать одним из основных способов находить клиентов и масштабировать бизнес. Для этого мы развиваем логистику и платежную инфраструктуру, способствуем повышению цифровой грамотности, помогаем малому бизнесу осваивать онлайн-продажи и создавать понятные условия для предпринимательства. Важны также партнёрство бизнеса, образовательных организаций и государства. Мы верим, что у Кыргызстана есть потенциал для сильных отечественных цифровых продуктов, которые будут создавать ценность внутри страны и со временем смогут выходить на новые рынки.