В Кыргызстане усиливается внутренняя миграция, когда жители одних регионов переезжают в другие в поисках работы, образования и лучших условий жизни. Основными центрами притяжения остаются Бишкек, Чуйская область и Ош. При этом ряд районов, особенно на юге и в отдалённых областях, сталкивается с оттоком населения. Об этом свидетельствуют данные монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике", подготовленной на основе переписи населения 2022 года.

Согласно исследованию, за период между переписями 2009 и 2022 годов внутри страны сменили место жительства 625,9 тысячи человек. При этом 62,4 процента внутренних мигрантов составили женщины. На переезд влияют разные обстоятельства: создание семьи, учёба, поиск работы и стремление получить доступ к более качественным социальным услугам.

Наиболее заметное положительное сальдо внутренней миграции зафиксировано в Чуйской области - плюс 36,8 тысячи человек. В то же время Баткенская область потеряла в результате миграционного оттока 53,1 тысячи жителей, Джалал-Абадская - 36,9 тысячи, Нарынская - 26,9 тысячи.

Эти цифры показывают неравномерность территориального развития. Люди переезжают туда, где больше возможностей трудоустройства, выше доступность образования и медицинской помощи. Для регионов, откуда уезжает трудоспособное население, это означает не только сокращение числа жителей, но и дополнительные сложности с обеспечением местных предприятий и социальных учреждений кадрами.

43 села без постоянных жителей

Особое внимание в исследовании уделено небольшим населённым пунктам. Перепись 2022 года выявила 43 села, в которых не было постоянного населения либо проживали только временно находящиеся там люди.

Это не означает, что все эти населённые пункты полностью заброшены. Однако сам факт показывает, насколько серьёзными могут быть последствия миграции для сельских территорий.

Когда из села уезжают молодые и трудоспособные жители, меняется его повседневная жизнь. Сокращается число семей, уменьшается местный рынок труда, становится сложнее поддерживать социальную инфраструктуру. В перспективе это может усиливать отток оставшихся жителей.

Рост городского населения связан и с изменением границ

По данным монографии, доля городского населения Кыргызстана достигла 42,3 процента. Однако исследователи обращают внимание: этот показатель вырос не только за счёт реального переселения людей из сёл в города.

На него повлияли и административно-территориальные преобразования, в результате которых некоторые населённые пункты получили городской статус или вошли в состав Бишкека. Поэтому изменение доли городского населения нельзя объяснять исключительно урбанизацией и переездом сельских жителей.

В целом население страны продолжает расти: с примерно 4,8 миллиона человек в 1999 году до около 6,9 миллиона в 2022-м и 7,4 миллиона на начало 2026 года. Но общий прирост не отменяет того, что отдельные регионы и сёла теряют жителей.

Исследование показывает: для Кыргызстана важно не только учитывать общую численность населения, но и понимать, где именно живут люди, куда переезжают и какие территории остаются без достаточного количества трудоспособных жителей.

Вопрос внутренней миграции связан не только с демографией. Он напрямую касается региональной политики, создания рабочих мест, доступности образования и медицины, а также перспектив развития сельских территорий.