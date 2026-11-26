Отсутствие рабочих мест, низкие зарплаты, нехватка больниц и врачей, детских садов и хороших учителей - всё это заставляет жителей кыргызстанских сёл переезжать в районные центры и крупные города. Особенно остро проблема затрагивает женщин, которым для создания семьи, рождения и воспитания детей приходится искать не только работу, но и доступ к базовым социальным услугам.

Эти причины оттока населения были обозначены участниками обсуждения монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике". По их словам, миграция из сельской местности связана не только с поиском более высокого заработка. Люди уезжают потому, что на местах зачастую невозможно получить необходимую медицинскую помощь, устроить ребёнка в детский сад или обеспечить ему качественное образование.

Одна из участниц дискуссии обратила внимание на положение женщин. По её словам, женщины переезжают в районные центры и города, поскольку в их сёлах нет больниц и врачей, негде рожать, не хватает детских садов и квалифицированных преподавателей в школах.

При этом даже наличие рабочих мест не всегда решает проблему. Заработная плата в Кыргызстане остаётся неконкурентоспособной по сравнению с доходами, которые можно получить за рубежом.

"Даже когда мы здесь находим рабочие места для женщин, которые к нам обращаются за помощью, они собирают деньги и всё равно уезжают в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Когда сравниваем заработные платы, они несоизмеримы с нашей средней заработной платой", - отметила участница обсуждения.

Она подчеркнула, что миграционную политику необходимо рассматривать в тесной связи с экономическим и социальным развитием регионов. По её мнению, планы по строительству заводов и развитию промышленности должны учитывать, откуда именно уезжают люди и какие условия остаются в населённых пунктах.

"Там, откуда массово уезжают мигранты, этих заводов нет. Нет там ни детских садов, ни школ", - обратила внимание она.

По её мнению, недостаточно создавать рабочие места только в рамках промышленных проектов. Необходимо одновременно развивать социальную инфраструктуру, обеспечивать доступность медицинских услуг, дошкольного воспитания и качественного образования.

Участница также предложила предусмотреть в будущем нормативном акте по миграционной политике отдельные разделы, регулирующие экономическое и социальное положение трудящихся мигрантов, создание рабочих мест и поддержку граждан. Она считает необходимым усилить государственную структуру, отвечающую за миграционные вопросы, вплоть до создания отдельного агентства или специализированного подразделения в системе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По её словам, сейчас ведомство объединяет множество важных направлений, а сотрудников и специалистов, которые непосредственно занимаются миграционной политикой, не хватает.

Таким образом, обсуждение монографии показало: отток населения из сёл нельзя объяснить только разницей в заработках. Люди уезжают и потому, что не видят возможности получить на родине необходимые услуги и обеспечить своим детям достойные условия жизни. Без комплексного развития регионов, где экономические меры будут сочетаться с социальной инфраструктурой, остановить эту миграцию будет сложно.