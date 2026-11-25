Тысячи семей переезжают из регионов в Бишкек и другие крупные города Кыргызстана, снимают квартиры, устраиваются на работу, отдают детей в школы и детские сады. Однако, фактически проживая в городе, они могут оставаться зарегистрированными по прежнему адресу в селе или районе. Одна из причин - нежелание владельцев съёмного жилья оформлять временную регистрацию арендаторам. В результате люди сталкиваются с трудностями при получении социальных услуг, а государство не имеет достоверных данных о том, сколько человек действительно проживает в конкретном городе.

Эту проблему во время обсуждения монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике" подняла Мира Итикеева - руководитель общественного объединения "Центр защиты детей" (ЦЗД) в Бишкеке. Эта некоммерческая организация помогает работающим и беспризорным подросткам в возрасте от 6 до 18 лет.

Она обратила внимание на то, что цифровизация государственных услуг, в том числе возможность подачи заявлений через приложение "Түндүк", сама по себе не решает проблему семей, снимающих жильё.

"Очень много семей проживают на съёмных квартирах, и им практически невозможно прописаться по месту фактического проживания, потому что хозяева квартир не хотят их прописывать", - отметила участница обсуждения.

По её словам, отсутствие регистрации создаёт дополнительные препятствия для семей с детьми. Даже если отдельные социальные выплаты, например "Бала ырысы", можно оформлять через "Түндүк", у не зарегистрированных по месту фактического проживания граждан остаются вопросы с доступом к услугам.

Таким образом, человек живёт и работает в Бишкеке, его дети посещают местные образовательные учреждения или нуждаются в медицинской помощи, но официально он продолжает числиться жителем другого региона.

"Түндүк" упрощает процедуру, но не устраняет проблему согласия собственника

Согласно действующей статье 17 Закона КР "О внутренней миграции", регистрация по месту пребывания оформляется сроком до одного года без снятия с постоянного регистрационного учёта. При этом домовладелец, предоставляющий жильё, обязан содействовать регистрации.

Однако электронная процедура также предполагает участие владельца квартиры: заявление через "Түндүк" подаёт собственник, после чего его подтверждает регистрируемый гражданин. Поэтому, если хозяин жилья изначально отказывается оформлять регистрацию, цифровой сервис не решает проблему арендатора.

Вопрос приобрёл дополнительную актуальность в ноябре 2026 года. Управление делами президента вынесло на общественное обсуждение проект изменений в правила регистрации и снятия граждан с регистрационного учёта.

Согласно опубликованному проекту, граждане, временно проживающие в другом жилом помещении более 45 дней, должны будут встать на регистрационный учёт в течение 10 рабочих дней. В проекте также предусмотрено уведомление со стороны собственника жилья о том, что проживающий не подал документы в установленный срок, а за нарушение правил регистрации предлагается ответственность для гражданина и владельца помещения. На момент обсуждения монографии это была инициатива, вынесенная на общественное обсуждение, а не вступившая в силу новая норма.

Как учитывать тех, кто фактически живёт в городе?

Участники обсуждения считают, что при разработке механизмов регистрации необходимо учитывать реальные условия жизни внутренних мигрантов. В частности, следует найти решение для семей, которые арендуют жильё, но не могут получить согласие собственника на временную регистрацию.

Проблема касается не только самих граждан. Без точных данных о фактическом населении сложнее рассчитывать потребность в школах, детских садах, медицинских учреждениях и социальных выплатах. Муниципальные службы и организации здравоохранения обслуживают людей, которые могут не отражаться в статистике прикреплённого населения.

Поэтому вопрос регистрации внутренних мигрантов - это одновременно вопрос защиты прав семей, ответственности собственников жилья и качества государственного планирования.

Участники дискуссии предложили учитывать эти обстоятельства при разработке новых нормативных механизмов, чтобы цифровизация не оставалась формальной возможностью, а помогала людям получать услуги там, где они действительно живут.