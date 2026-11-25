В Кыргызстане разрабатывают техническое задание для создания реестра граждан, выехавших за рубеж. Главный эксперт Национального института стратегических инициатив при президенте КР Алтынай Омурбекова предложила сделать одним из критериев включения в эту базу отсутствие в стране в течение 180 дней. Новый инструмент позволит государству точнее оценивать масштабы трудовой миграции, учитывать внутренние перемещения и определять, кто из вернувшихся граждан может претендовать на программы реинтеграции.

Вопрос создания цифровой системы учёта обсуждался во время презентации монографии "Миграционные процессы в Кыргызстане: по итогам переписи населения и жилищного фонда 2022 года". Масштаб явления, который зафиксировало исследование, наглядно объясняет необходимость более точного мониторинга. По данным переписи, которые привела главный эксперт Национального института стратегических инициатив при президенте КР Алтынай Омурбекова, временно отсутствовали в стране 1 млн 94,5 тысячи человек, или 15,8 процента постоянного населения. Подавляющее большинство из них - 964,6 тысячи человек (88,1 процента) - уехали на заработки, причём 876,9 тысячи находились за пределами республики. Почти 200 тысяч граждан отсутствовали дома более года.

География внешней миграции при этом остаётся прежней: от 85 до 90 процентов кыргызстанцев выбирают Россию, на которую приходится около 93 процентов всех денежных переводов. Вторым популярным направлением остаётся Казахстан, однако постепенно растёт поток работников в Турцию, Южную Корею, ОАЭ, а с 2023 года - и в Великобританию. По оценке эксперта, трудовая миграция уже стала структурным фактором развития экономики и сохранит нынешние объёмы как минимум до 2035 года.

Чтобы видеть реальную картину в режиме реального времени, а не только от переписи к переписи, Алтынай Омурбекова предложила автоматически вносить в будущий реестр граждан, которые выехали из Кыргызстана и не вернулись в течение полугода. По её словам, пограничники фиксируют сам факт пересечения рубежа, но это ещё не делает человека трудовым мигрантом, поэтому системе нужен чёткий временной порог - 180 дней либо один год, как это принято в переписной практике.

Отдельную роль новый учёт должен сыграть при запуске программ реинтеграции. Если государство планирует поддерживать вернувшихся на родину граждан финансово или помогать им с трудоустройством, важно заранее определить, кому именно положена такая помощь.

"Надо чётко определить статус реинтегранта, кто может им быть", - отметила Омурбекова.

Она пояснила, что человек, уезжавший из страны на пару месяцев, и мигрант, проработавший за границей несколько лет, находятся в совершенно разных условиях, поэтому критерии господдержки должны опираться на подтверждённый срок отсутствия.

Как сообщил представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции, ведомство уже готовит техническое задание для запуска реестра. База будет формироваться на основе данных Пограничной службы, сведений Центра трудоустройства граждан за рубежом и обращений самих кыргызстанцев. В качестве базового ориентира министерство также рассматривает шестимесячный срок отсутствия человека в республике.

Не менее остро стоит вопрос с учётом перемещений внутри самого Кыргызстана. Согласно итогам переписи 2022 года, место жительства внутри страны сменили 625,9 тысячи человек, причём более 62 процентов из них - женщины. Главными центрами притяжения остаются Чуйская область, миграционный прирост которой составил 136,8 тысячи человек, Бишкек (плюс 2,8 тысячи человек с учётом оттока горожан в пригороды) и город Ош на юге. Наибольший отток населения зафиксирован в Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях.

По мнению участников дискуссии, текущая статистика по внутренней миграции остаётся неполной. Чтобы исправить ситуацию, Омурбекова предложила привязать к персональному идентификационному номеру цифровой профиль гражданина: органы местного самоуправления смогут вносить туда данные о прибытии и выбытии жителей, а госорганы - использовать эту информацию при планировании бюджета и социальной инфраструктуры. В качестве дополнительного источника данных представитель Международной организации по миграции представила проект "Базовая оценка мобильности", в рамках которого дважды в год проводятся опросы на уровне айыл окмоту и медучреждений о причинах переезда граждан и доступности базовых услуг.

В итоге новая система должна объединить базы разных ведомств под управлением единого оператора и дать государству целостную картину - от пересечения границы до перемещения жителей между регионами.