В Кыргызстане таможенное оформление легковых автомобилей поэтапно переводят на территорию нового автохаба. Об этом председатель Государственной таможенной службы Улан Кимсанов рассказал журналистам в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, ранее места таможенного оформления легковых автомобилей располагались в Бишкеке, что создавало пробки и доставляло неудобства горожанам.

"В связи с этим президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поручил принять соответствующие меры. Было принято решение о строительстве автохаба на условиях государственно-частного партнерства. Сейчас автохаб уже функционирует, и туда поэтапно переводится оформление легкового транспорта", - сообщил Кимсанов.

Автохаб расположен на территории склада временного хранения (СВХ) "Силк Роуд Моторс", где находится место таможенного оформления (МТО) "Автомобильный".

По словам главы ГТС, сегодня, 26 ноября, состоится презентация автохаба для представителей бизнес-сообщества. Ожидается участие представителей порядка 20 стран.