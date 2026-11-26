В Государственной таможенной службе с ноября в пилотном режиме работает новый модуль мониторинга, позволяющий отслеживать перемещение грузов, выявлять риски и контролировать выполнение поставленных задач.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания ГТС, открытая часть которого прошла с участием журналистов в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности".

В настоящее время системой пользуются сотрудники Ситуационного центра. При выявлении рисков информация оперативно направляется ответственным сотрудникам. Результаты исполнения поручений и принятые меры вносятся в систему, после чего автоматически формируются отчеты.

Новый модуль позволяет руководству получать информацию для принятия оперативных решений, контролировать сроки исполнения поручений и оценивать эффективность работы сотрудников.

В ходе совещания продемонстрировали возможности системы на примере транспортного средства, следовавшего по маршруту от пункта пропуска "Иркештам" до пункта пропуска "Достук". Система автоматически формирует маршрут, отображает пройденное расстояние, время и скорость движения автомобиля. Информация обновляется каждые десять секунд.

Кроме того, система интегрирована с электронными весами, установленными на пунктах пропуска и в местах таможенного оформления.

В ходе презентации участникам совещания показали пример выявления расхождения между заявленным и фактическим весом груза.

"Система автоматически показала, что заявленный вес составлял 4 520 килограммов, при этом фактически оформлено 5 130 килограммов. Имеется разница в 610 килограммов, на которую стоит обратить внимание при проведении контроля", - пояснили в ГТС.

Данные с электронных весов поступают в систему автоматически. Также доступны фотографии, сделанные при взвешивании транспортных средств.

В дальнейшем планируется подключить дополнительные аппаратные комплексы, расширить аналитические возможности системы и автоматизировать формирование отчетности.

После завершения пилотного режима доступ к системе получат управления и территориальные таможенные органы. Соответствующие инструкции уже подготовлены и в ближайшее время будут направлены в подразделения.