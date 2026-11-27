Сегодня, 27 ноября, в Национальном историческом музее в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Архивной службы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в мероприятии принял участие руководитель аппарата Жогорку Кенеша Алмасбек Абытов, который зачитал поздравление торага Марлена Маматалиева.

"Архив - это не просто место хранения документов, а историческая память государства, бесценное достояние, отражающее пройденный народом путь. За столетие Архивная служба проделала огромную работу по сбору, сохранению и передаче будущим поколениям исторических документов, связанных со становлением кыргызской государственности, политическим, социально-экономическим и культурным развитием нашей страны", - говорится в поздравлении.

Особое внимание было уделено необходимости адаптации архивной отрасли к современным требованиям, в том числе цифровизации архивных документов, совершенствованию электронных баз данных, обеспечению доступности исторических материалов для общественности и укреплению информационной безопасности.

Отмечено, что Жогорку Кенеш готов поддерживать законодательные инициативы, направленные на развитие архивной отрасли.

В завершение Алмасбек Абытов пожелал Архивной службе дальнейших успехов и от имени Жогорку Кенеша вручил ряду сотрудников почетные грамоты и медали.