Кыргызстан и Азербайджан обсудили развитие мини-футбола

Кыргызский футбольный союз (КФС) и Ассоциация футзала Кыргызстана обсудили с представителями Азербайджана перспективы совместного развития футзала и мини-футбола, включая возможность строительства новых спортивных площадок.

Встреча состоялась 8 октября с участием первого вице-президента КФС и президента Ассоциации футзала Кыргызстана Нурдина Букуева, исполняющей обязанности генерального секретаря КФС Эльвиры Абдырамановой, а также делегации Ассоциации мини-футбола Азербайджана во главе с ее президентом Орханом Маммадовым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на популяризацию футзала и мини-футбола в Кыргызстане.

Особое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры. Азербайджанская сторона выразила готовность оказать практическую поддержку и предложила рассмотреть возможность привлечения инвестиций для строительства мини-футбольных площадок в Кыргызстане.

Представители КФС, в свою очередь, заявили о готовности поддержать подобные инициативы и содействовать их реализации.

По итогам встречи участники подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении партнерских отношений и дальнейшем развитии футзала и мини-футбола.

Предполагается, что совместные инициативы помогут улучшить спортивную инфраструктуру, создать дополнительные условия для занятий футболом и повысить популярность этих видов спорта в стране.