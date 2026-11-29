Дочь известного архитектора Ырысбека Ишенова, автора знаменитых фрунзенских курантов, Гузель Ишенова опубликовала в социальных сетях трогательное послание современникам. Она рассказала семейную историю, размышляя о том, почему при обновлении Бишкека важно сохранять не только архитектурное наследие, но и привычную среду, память и человеческие судьбы.

"Есть у Жанны Агузаровой песня "Старый отель", и в ней есть удивительные слова: "Город живёт счастьем своих людей".

Ведь город - это не только здания, дороги и новые кварталы. Прежде всего это люди. Их судьбы, воспоминания, привычки, маленькие радости и целые жизни, которые проходят в этих домах.

Я - дочь архитектора Ишенова Ырысбека Ишеновича. Один из проектов моего отца - наши знаменитые куранты. О папе, его работе и о том, как архитектура стала частью нашей семейной истории, я обязательно расскажу в другой публикации.

А сегодня хочу вспомнить одну историю, связанную с нашей мамой.

В квартире, в которой мы выросли, жила наша мама. Я живу отдельно, с мужем и детьми. Это обычная трёхкомнатная квартира.

Однажды мой брат, проживающий в США, предложил обменять её на элитную квартиру и выслал деньги, чтобы мама могла это сделать. Пришли покупатели, готовые приобрести нашу квартиру. Но мама отказалась.

Она сказала нам:

"Спасибо. Я знаю, что вы хотите для меня самого лучшего. Но мне не нужна другая квартира. Оставьте мне мою. Ту, которую проектировал мой муж. Здесь выросли мои дети. Здесь прошла моя жизнь. Я хочу остаться здесь".

Сейчас мамы уже нет с нами, но я часто вспоминаю эти слова. И с годами всё больше понимаю их смысл.

Потому что дом - это не всегда про площадь, этажность и стоимость квадратного метра. Иногда это запах родного подъезда, знакомый вид из окна, дерево во дворе, соседи, которых знаешь десятилетиями. Это место, где всё напоминает о тех, кого любишь, и о времени, которое уже не вернуть.

Именно поэтому мне хочется, чтобы, когда мы говорим об обновлении наших районов, мы не забывали о людях, которые там живут.

В каждом районе есть семьи, которые родились в этих домах, выросли, вырастили своих детей. Для них каждый переулок знаком, каждый уголок дорог. Возможно, их квартира не самая современная, но она - самое ценное, что у них есть.

И если однажды этим людям предложат переехать в новую квартиру, например, в муравейники за городом, будут ли они там счастливы? Даже если квартира окажется просторнее и современнее?

Ведь вместе с квартирой человек может потерять привычный мир: соседей, друзей, знакомые улицы, близость к школе, рынку, поликлинике. То, что невозможно включить в договор обмена.

Мне очень хочется, чтобы наше государство подумало о таких людях с особой теплотой.

Может быть, если район обновляется, стоит постараться сохранить жителей именно на этом месте? Предложить им равноценные, а ещё лучше - более комфортные квартиры там, где находится их родной дом.

И не обязательно строить для этого сорокаэтажные здания. Почему бы не создавать красивые, современные, уютные дома высотой, например, до девяти этажей? Чтобы в них было много света, воздуха, зелени, чтобы люди могли жить комфортно, не теряя ощущения своего района.

Как было бы здорово, если бы человек мог однажды сказать своим детям:

"Помните, здесь стоял наш старый дом? Нам его поменяли, зато он лучше, просторнее. Зато мы остались здесь. Это всё ещё наш двор, наша улица, наш родной район".

Мне кажется, именно так и должно выглядеть настоящее обновление.

Я очень люблю Бишкек. Тот Бишкек, в котором я выросла. И мне немного грустно наблюдать, как он постепенно превращается в город из бетона и высотных зданий.

Бишкек ведь не Нью-Йорк. И не нужно пытаться сделать его похожим на все остальные современные города мира.

У каждого города есть своя душа. Есть старые улицы, небольшие дома, тихие дворики, места, где хочется просто гулять и рассматривать архитектуру. Именно туда часто приходят туристы. Они едут не за тем, чтобы увидеть очередную стеклянную высотку, которых достаточно в их собственных городах. Они хотят почувствовать нашу атмосферу, увидеть нашу историю, прикоснуться к нашей культуре и кыргызской идентичности.

Мне хочется, чтобы мы строили здания, которыми будут гордиться наши дети и внуки. Чтобы архитектура рассказывала о нашем народе, его истории, таланте и величии. Чтобы современный Бишкек не потерял своё лицо.

И ещё мне хочется обратиться к нашему руководству, в том числе к нашему президенту Садыру Жапарову.

Я искренне желаю Вам успехов в развитии нашей страны. Понимаю, что это непростой путь, что невозможно изменить всё сразу и что не бывает развития без ошибок. Но очень важно, чтобы в центре всех этих перемен всегда оставался человек.

Люди должны чувствовать, что государство о них заботится. Что их слышат, что их переживания важны, что их дом и привычная жизнь имеют значение.

Ведь именно эти люди работают, растят детей, платят налоги, создают будущее страны. И как же приятно было бы слышать от них: "Да, наш президент старается. Да, мы видим перемены. Да, наша страна развивается, и мы чувствуем себя частью этого развития".

Мне 50 лет, и с возрастом я всё чаще думаю о том, что жизнь даёт каждому человеку свои испытания. Для кого-то это деньги, для кого-то власть, для кого-то здоровье. И очень важно пройти эти испытания достойно.

Вспоминается сказка "Золотая антилопа", в которой жадность оказалась сильнее здравого смысла. Наверное, каждому человеку важно вовремя остановиться и спросить себя: ради чего всё это?

Власть - это большая ответственность. И мне хочется пожелать тем, кому доверено руководить страной, чтобы спустя много лет люди вспоминали их с благодарностью. Чтобы помнили не только построенные дороги и здания, но и то, сколько человеческих судеб удалось сделать счастливее.

Чтобы народ любил своих руководителей не из обязанности, а от чистого сердца.

Я люблю свою Родину. Люблю её города, сёла, горы, улицы и дома. И мне хочется, чтобы каждый человек в нашей стране чувствовал себя счастливым и защищённым.

Чтобы никто не боялся потерять свой дом. Чтобы пожилые люди могли спокойно встречать старость в знакомых стенах. Чтобы молодые семьи получали возможность жить лучше. Чтобы наши дети росли в красивых городах, где есть место и современности, и истории.

Ведь можно построить самый высокий дом, но нельзя построить заново детство, которое прошло в старом дворе.

Давайте развивать наши города так, чтобы вместе с новыми домами в них становилось больше счастливых людей.

Потому что город - это прежде всего люди. И он действительно живёт счастьем своих людей".