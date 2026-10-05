Минздрав Кыргызстана усилил досмотр на границе из-за случая чумы в России

Министерство здравоохранения КР ввело усиленный режим работы на всех санитарно-карантинных пунктах страны. Граничные службы и медицинские специалисты проводят досмотр граждан, транспортных средств и ввозимых грузов. Причиной принятия превентивных мер стали сообщения о зафиксированном случае заболевания чумой в Российской Федерации.

По данным российских и зарубежных СМИ, инцидент произошел в Иркутской области, где в начале октября скончалась 28-летняя женщина. Предположительно, погибшая являлась сотрудницей противочумного учреждения и могла заразиться легочной формой инфекции в ходе лабораторных работ. Официально ведомства версию с инцидентом в лаборатории пока официально не подтвердили.

На данный момент в регионе происшествия определен круг контактных лиц, насчитывающий около 200 человек. Большая часть из них находится под медицинским наблюдением в стационарах. По информации местных властей, проведенные анализы у контактных лиц пока показывают отрицательные результаты, симптомов болезни не выявлено, а Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Минздраве Кыргызстана подчеркивают, что принятые на границе меры носят профилактический характер, а эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем специалистов.