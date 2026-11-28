Говоря о выборах, действующий глава государства призвал тех, кто обычно активно участвует в предвыборной агитации (чиновников, учителей и прочих), теперь сосредоточиться на другом – обеспечить участие в выборах максимального количества граждан. Совсем ещё недавно власти не слишком заботились о высокой явке, ставя во главу угла лишь набранное кандидатом количество голосов… Что изменилось?

Есть мнение, что таким образом Садыр Жапаров добивается абсолютной легитимности и выборов, и своего второго срока. Именно для этой цели он делает упор и на других моментах – прежде казавшихся властям не особенно важными.

Низкая явка избирателей – проблема не только Кыргызстана. Интерес народа к выборам снижается повсеместно. Российские эксперты в своё время проводили опрос, посвящённый этой теме. Немало респондентов связывали низкую явку с пассивностью населения, политическим безразличием и отсутствием чувства гражданского долга. Однако многие говорили и о том, что это – выражение недовольства системой, признак недоверия. Недоверия как властям, так и системе в целом. Недоверие самим выборам. То есть неучастие в "мероприятии" – это не пассивность, а сознательный протест.

Опрошенные были недовольны актуальным политическим предложением: "Не за кого голосовать". И сомневались, что очередные выборы как-то повлияют на их жизнь и судьбу.

Отсюда – успех партий, движений и кандидатов, позиционирующих себя альтернативой истеблишменту. Которым, в отличие от действующей власти, отчасти выгодна низкая явка избирателей: они имеют свой неизменный электорат – стойкий и дисциплинированный, и при низкой явке спокойно наберут необходимое количество процентов… Которые "потеряются" в случае высокой явки избирателей.

Как уже писал "Вечерний Бишкек", ситуация вокруг грядущих выборах президента складывается интересная.

Садыр Жапаров идёт на них без той группы поддержки, какую обеспечили себе другие кандидаты. В январе 2021-го народ голосовал за него – и параллельно за предложенную им президентскую форму правления. Те 80 процентов, которые отдали свои голоса за Жапарова, и те 80, которые поддержали идею одного центра власти, - это одни и те же люди. Одно и то же абсолютное большинство при весьма низкой явке (33 процента).

Благодаря этим процентам Жапаров стал тем, кем он стал, и добился того, чего добился. А вместе с ним многого добился и Кыргызстан. Все позитивные преобразования в стране случились во многом благодаря именно централизованной президентской власти, благодаря тому, что он, президент, решает, он же один несёт за всё персональную ответственность. Но теперь это "единоначалие" оказывается той палкой в колёсах, которая затрудняет президентское движение. Даже при условии идеально отремонтированных дорог, даже на фоне широкого пути, открытого Жапаровым для Кыргызстана в мир поистине безграничных возможностей.

Эдиль Байсалов был отчасти прав, сетуя на то, что Садыр Нургожоевич не обзавёлся мощной командой, которая сейчас стояла бы за его спиной и обеспечивала "успешный успех" во всех его начинаниях. Которая разъясняла бы народу его жизненное кредо: "Богатый Кыргызстан – богатый народ". Чтобы добиться тотального народного благополучия, для начала нужно сделать максимально благополучной республику. Этим действующий президент и занимается все годы своего правления, и это у него получается. Однако до богатства и процветания каждого отдельно взятого члена общества ещё неблизко. На этом и играют жапаровские оппоненты, обещающие, что каждый может получить всё и прямо сейчас, не отходя от избирательной урны.

Кыргызская оппозиция, пожалуй, впервые объединилась на основе социалистических идей, щедро поливая ими, как бальзамом, души тех, кто устал ждать, когда наконец "всё будет". Кому при случае можно легко внушить, что толку от действующей власти никакого, раз это пока никак не сказывается на улучшении жизни отдельных граждан. И на этом фоне обесценить колоссальную работу, проводимую Жапаровым и отлично видимую объективным взглядом.

Сейчас Жапарова не устроят 33 процента явившихся на участки избирателей, даже если 80 процентов из них проголосуют за него. Сейчас он силён, как никогда, но сейчас ему приходится в одиночку бороться с организованной оппозицией. Которой он сам же дал зелёный свет. И бороться он будет не за победу на выборах, а за то, каким будет их контекст. Именно от контекста зависит их легитимность.

Именно поэтому на выборы допущен даже проваливший с первого раза экзамен по государственному языку Сыймык Жапыкеев, а все представители "социалистического блока" уже набрали необходимые 30 тысяч подписей. На предстоящих выборах народу "будет за кого голосовать". Список кандидатов достаточно широк и развёрнут, можно выбирать на любой вкус и цвет.

- Раньше, вы знаете, никто не скрывал: кто сидит во власти, только работай на него, веди его и сажай на трон. Мы идём другим путём, мы - за альтернативные выборы, - подчёркивает президент.

И раз за разом повторяет, что он, как никто другой, заинтересован в честности и прозрачности выборов. В том, чтобы все кандидаты на главный государственный пост имели абсолютно равные права, возможности и условия. Именно поэтому он так ратует за максимальное количество активного электората и делает всё для поощрения избирателей и привлечения их на избирательные участки, рассчитывая, по его словам, на этот раз на 80-процентную явку.

Если удастся вывести активность избирателей на такой уровень, - это будет яркий показатель того, что система и власть устраивают общество, что НАРОД, а не только 30 процентов сочувствующих, готов видеть и дальше Садыра Жапарова своим президентом, и подключение к выборам других фигур, даже фонтанирующий социалистическими и просоциалистическими лозунгами, ничего не меняет.