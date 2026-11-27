Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о внесении изменений в среднесрочную тарифную политику на 2025–2030 годы. Документ предусматривает два важных изменения: замену льготного тарифа на электроэнергию для получателей пособия "үй-бүлөгө көмөк" денежными компенсациями и разделение тарифов для коммерческих и личных зарядных устройств электромобилей.

Предлагаемые изменения планируется ввести с 1 января 2027 года.

Компенсации вместо льготного тарифа

Сейчас семьи с детьми до 16 лет, получающие пособие "үй-бүлөгө көмөк", оплачивают электроэнергию по льготному тарифу 50 тыйынов за 1 кВт·ч при потреблении до 700 кВт·ч в месяц. По данным Минэнерго, этой мерой пользуются 41 тысяча 695 абонентов, зарегистрированных в базах данных филиалов ОАО "НЭС Кыргызстана".

В ведомстве считают, что привязка льготы к конкретному лицевому счёту ограничивает доступ к ней для нуждающихся семей. В частности, трудности возникают у тех, кто арендует жильё, проживает совместно с другими домохозяйствами или часто переезжает.

Поэтому Минэнерго предлагает исключить получателей пособия "үй-бүлөгө көмөк" из категории льготных потребителей и перейти на ежемесячные денежные компенсации. Эта мера предусмотрена во исполнение апрельского указа президента.

С 1 января 2027 года размер компенсации планируется рассчитывать исходя из разницы между базовым тарифом для населения и льготной ставкой 50 тыйынов за 1 кВт·ч.

Предлагаются следующие размеры выплат:

В летний период (с 1 апреля по 1 октября) - 588 сомов в месяц на одного абонента, исходя из потребления до 400 кВт·ч.

В зимний период (с 1 октября по 1 апреля) - 798 сомов в месяц, исходя из потребления до 700 кВт·ч.

В Минэнерго отмечают, что размер выплат будут индексировать пропорционально повышению тарифов, чтобы финансовая нагрузка на семьи не увеличивалась.

На выплату компенсаций в 2027 году из республиканского бюджета потребуется около 381,2 млн сомов. Расчёты произведены исходя из числа получателей - 41 тысячи 695 абонентов.

Кроме того, проект предусматривает исключение из инструкции по применению тарифов норм об отдельном учёте получателей пособия "үй-бүлөгө көмөк" в домах с общим головным счётчиком. Для всех подключённых бытовых абонентов в таких домах будет применяться стандартный лимит 700 кВт·ч на каждого потребителя.

Разные тарифы для коммерческих и личных зарядок электромобилей

Второй блок поправок касается владельцев электромобилей и бизнеса. Сейчас все зарядные устройства отнесены к одной тарифной группе - "Станции по зарядке электромобилей". Электроэнергия для них оплачивается по единому повышенному тарифу независимо от того, используется станция для оказания коммерческих услуг или личных нужд.

С учётом налогов и индексации действующий тариф составляет 5,99 сома за 1 кВт·ч. Базовая ставка в 2025 году составляла 5,31 сома без учёта налогов.

Минэнерго предлагает разграничить коммерческое и личное использование зарядных устройств.

Коммерческие станции останутся в отдельной тарифной группе, если юридические или физические лица оказывают услуги по зарядке электромобилей третьим лицам за плату. При этом форма собственности объекта значения иметь не будет.

Личные зарядные устройства, установленные на территории потребителя исключительно для собственных нужд, без взимания платы с других лиц, предлагается исключить из этой группы. Их владельцы будут оплачивать электроэнергию по тарифу своей основной категории - как бытовые, коммерческие или промышленные потребители.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. В случае принятия документа предлагаемые изменения вступят в силу 1 января 2027 года.