Государственная таможенная служба Кыргызстана готовится к переходу на удаленное таможенное оформление вплоть до автоматического выпуска товаров. Об этом журналистам сообщил председатель ГТС Улан Кимсанов в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности".

По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию центра электронного декларирования. Параллельно с этим проводится обучение сотрудников таможенных органов.

"Мы идем на удаленное таможенное оформление вплоть до автовыпуска. Вот обучаем сотрудников", - рассказал Кимсанов.

Подготовку пройдут сотрудники, задействованные в процессе таможенного оформления. Программа обучения предусматривает теоретические и практические занятия.