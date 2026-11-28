Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации для граждан Кыргызской Республики, планирующих выезжать в Россию для осуществления трудовой деятельности, рекомендует следующее.

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, находящихся на попечении у родственников, а также для обеспечения их надлежащего содержания, воспитания и образования и во избежание рисков насилия, трудовой эксплуатации, жестокого обращения необходимо официально оформить опекунство или попечительство. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Граждане Кыргызстана могут въехать в Россию по внутреннему национальному (ID-card) либо общегражданскому (заграничному) паспорту.

Перед выездом рекомендуется проверить документы на соответствие требованиям. Паспорт не должен иметь механических повреждений и посторонних записей - в частности, отсутствующих страниц, непредусмотренных надписей, клякс, пятен различного происхождения или повреждения чипа, поскольку такие дефекты могут стать основанием для признания паспорта недействительным.

Также рекомендуется заменить паспорт, если истекает срок его действия, в документе не осталось места для отметок о пересечении границы либо существенно изменилась внешность владельца.

При изменении персональных данных необходимо иметь при себе документ, подтверждающий перемену фамилии, имени, отчества и других сведений.

Дополнительно рекомендуется иметь нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык - он может потребоваться при оформлении на работу, получении банковской карты, переводе денежных средств и в других подобных случаях.

Если планируете въехать на территорию России вместе с детьми, необходимо оформить на них заграничный паспорт, а для пересечения границы - предоставить нотариально заверенное согласие второго родителя, когда ребёнок едет с одним из них, либо нотариально заверенное согласие обоих родителей, если детей сопровождают третьи лица.

Напоминаем, что режим въезда в Россию - безвизовый.

Представительство информирует, что с 1 июля 2026 года всем иностранным гражданам из стран с порядком въезда, не требующим получения визы, планирующим въезд в Россию, в том числе гражданам Кыргызстана, рекомендуется подать заявление через мобильное приложение RuID не позднее чем за 72 часа до въезда, за исключением детей, не достигших 6-летнего возраста.

В случае экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близких родственников, при подтверждении соответствующими документами, заявление должно быть подано не менее чем за 4 часа до въезда в Россию.

Необходимо скачать приложение RuID и зарегистрироваться в нем, а также разместить в личном кабинете паспорт, фотографию, биометрические персональные данные (записать голос), указать дату въезда, цель поездки, срок пребывания, регион России, в который планируется въезд.

За несовершеннолетних и недееспособных граждан заявления подаются их законными представителями (родителями, опекунами, попечителями, усыновителями).

При предоставлении государственных услуг в сфере миграции иностранным гражданам, въехавшим в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности или обучения, сведения о цели въезда будут подтверждаться сведениями, содержащимися в заявлении, поданном через приложение RuID.

Профессиональные водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки, могут пребывать в России до 180 суток суммарно в течение календарного года при условии подачи заявления через приложение RuID. Если заявление не подано через приложение RuID, то срок временного пребывания составит не более 90 суток суммарно в течение календарного года.

Водителям необходимо к заявлению приложить копию паспорта, копию национального или международного водительского удостоверения соответствующей категории, копию свидетельства о регистрации транспортного средства, для водителей грузовых автомобилей - копию международной товарно-транспортной накладной, для водителей автобусов - карту маршрута регулярных перевозок или список пассажиров.

При условии подачи заявления через приложение RuID иностранный гражданин заблаговременно получает уведомление о наличии ограничений на въезд в Россию.

Граждане Кыргызстана могут проверить себя в списках лиц, которым ограничен въезд в Россию ("черные списки"), на сайте migrant.kg Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

При пересечении границы гражданами проводится пограничный контроль, то есть проверка на законность пересечения границы и нахождения на территории Российской Федерации.

В пункте пропуска через государственную границу России выдаётся миграционная карта, которую необходимо заполнить самостоятельно (печатными буквами, разборчиво, без помарок). Необходимо указывать данные паспорта, по которому гражданин пересекает границу.

Если миграционная карта заполнена сотрудником пограничной службы, необходимо внимательно проверить правильность её заполнения (ФИО, дата, месяц, год рождения, пол, гражданство, паспортные данные и цель въезда). При обнаружении ошибки до подписания миграционной карты попросите сотрудника внести исправления и заменить её.

Если гражданин Кыргызстана прибывает в Россию для осуществления трудовой деятельности, в миграционной карте в обязательном порядке нужно указать (подчеркнуть) цель въезда "работа". На вопросы сотрудника пограничной службы следует чётко сообщить о цели визита.

При прохождении пограничного контроля сотрудник пограничной службы может задать различные вопросы.

Опрятный вид способствует успешному прохождению пограничного контроля.

Для законного пребывания на территории Российской Федерации гражданам Кыргызской Республики необходимо своевременно осуществлять следующие обязательные процедуры:

в течение 30 дней со дня въезда в Россию пройти медицинское освидетельствование, государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. За уклонение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 25 000 рублей до 50 000 рублей; в течение 30 дней со дня въезда в Россию встать на миграционный учет в территориальном миграционном органе по месту временного пребывания. Граждане, въехавшие для трудовой деятельности в Москву и Московскую область, осуществляют миграционный учет посредством приложения "Амина"; граждане, прибывшие с целью осуществления трудовой деятельности, должны заключить трудовой договор или гражданско-правовой договор; граждане, прибывшие с целью осуществления трудовой деятельности, в течение 90 дней со дня въезда в Россию должны продлить сроки временного пребывания на основании трудового или гражданско-правового договора (путём проставления отметки на обороте миграционной карты) в территориальных отделах по вопросам миграции МВД России по месту временного пребывания или проживания.

В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, находящиеся в России с нарушением вышеуказанных правил пребывания, включаются в "Реестр контролируемых лиц", в отношении которых применяются ограничительные меры.

С января 2027 года вступают в силу изменения в законодательство Российской Федерации, которыми предусматривается проверка доходов на уровне не ниже прожиточного минимума в субъекте России на трудящегося мигранта и находящихся в России на его иждивении членов семьи.

Величина прожиточного минимума утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации (размещается в официальных источниках и интернет-ресурсах).

Отсутствие или наличие дохода ниже прожиточного минимума на себя и членов семьи является основанием для прекращения действия трудового или гражданско-правового договора и принятия решения о сокращении срока пребывания.

Во избежание негативных последствий при заключении трудового договора или договора об оказании услуг рекомендуется требовать от работодателя указания фактической суммы заработной платы - она должна быть не ниже регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи иностранного работника.

Кроме того, иностранные граждане, работающие у физических лиц для обеспечения личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (сиделки, няни и т. п.), обязаны оплачивать авансовый платёж (НДФЛ) за себя и за членов семей (супруга, дети) при условии их проживания в России.

Фиксированный авансовый платеж производится путем умножения базовой суммы на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент. Базовая сумма фиксированного авансового платежа составляет 1700 рублей. Региональный коэффициент устанавливается субъектом России. Иностранным гражданином этот налог уплачивается в конце года в расчете за месяцы работы на данной позиции.

За получением консультаций можно обратиться в Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 5 (метро "Полянка"). Телефон: +7 996 968 98 97.

Руководитель Представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации – Галиева Жаркынай Душаевна, заслуженный юрист Кыргызской Республики.