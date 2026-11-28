На круглом столе в Бишкеке, посвященном кыргызско-казахстанским отношениям, прозвучало предложение пересмотреть действующие ограничения на пребывание граждан двух стран, известные как правило 90 дней. Участники обсуждения считают, что необходимость регулярно выезжать за пределы соседнего государства создает дополнительные препятствия для развития приграничного сотрудничества, бизнеса, образования и медицинских связей.

Особенно остро этот вопрос стоит для жителей приграничных областей Кыргызстана и Казахстана. Как отметили участники круглого стола, фактически эти территории тесно связаны между собой: люди ездят друг к другу учиться, работать, вести бизнес, получать медицинскую помощь и решать семейные вопросы.

"Сегодня наши четыре области - это приграничная территория Казахстана. Мы понимаем, что есть большое препятствие для того, чтобы бизнесмены и предприниматели работали еще лучше, чтобы росли наши экономические взаимоотношения. Для нас важно отменить эти 90 дней между Казахстаном и Кыргызстаном", - прозвучало во время обсуждения.

По словам выступавшего, ограничения затрагивают предпринимателей обеих стран. Казахстанским бизнесменам не всегда удобно приезжать в Кыргызстан, а кыргызстанцам - свободно пересекать границу и перевозить произведенную ими продукцию, в том числе выращенные сельскохозяйственные товары и изделия собственного производства.

Отдельно была обозначена социальная сторона вопроса. Граждане Казахстана приезжают в Кыргызстан получать образование, проходить лечение, в том числе привозят детей с особыми потребностями. В качестве примера назывались жители приграничных районов Казахстана - Курдайского и Жамбылского. При этом длительное пребывание в соседней стране и необходимость соблюдать установленные сроки создают дополнительные сложности как для самих семей, так и для студентов.

"Мы понимаем запросы и потребности людей. Но знаем одно: между Казахстаном и Кыргызстаном должны быть упрощенные пограничные переходы, чтобы эти 90 дней можно было как-то смягчить. Между нами не должно быть таких препятствий. Границы есть, но они не должны мешать людям", - подчеркнул один из участников круглого стола.

Он также обратил внимание на практические трудности, с которыми сталкиваются граждане, вынужденные выезжать из страны после установленного срока. По его словам, люди постоянно задаются вопросами, смогут ли они снова въехать, потребуется ли дополнительное разрешение и как правильно оформить поездку. Такая неопределенность, считает выступавший, не способствует развитию деловых и человеческих контактов.

Участник обсуждения призвал поднять вопрос на уровне государственных органов и парламентов двух стран, а также обратиться к руководству Кыргызстана и Казахстана. По его мнению, для приграничных территорий можно найти отдельное решение, которое позволит упростить взаимные поездки и поддержать экономические, образовательные и гуманитарные связи.

"Два президента, Курултай и Жогорку Кенеш могут решить этот вопрос. Нужно, чтобы мы понимали запросы друг друга и помогали развивать отношения между нашими странами", - резюмировал он.