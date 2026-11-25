Кыргызстан одновременно остаётся страной массовой трудовой миграции и начинает активнее привлекать работников из-за рубежа. На фоне выезда собственных граждан в отдельных отраслях экономики ощущается нехватка кадров. Этот парадокс стал одной из тем монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике", подготовленной на основе переписи населения 2022 года.

Перепись показала масштаб временного отсутствия жителей страны. На момент её проведения временно отсутствовали 1 миллион 94,5 тысячи человек - 15,8 процента постоянного населения Кыргызстана. Для сравнения: в 2009 году этот показатель составлял 6,2 процента.

Из числа временно отсутствовавших 964,6 тысячи человек, или 88,1 процента, указали в качестве причины работу. При этом 876,9 тысячи находились за пределами страны, преимущественно в России.

Важно учитывать, что речь идёт о временно отсутствовавших на момент переписи, а не обо всех гражданах, окончательно покинувших Кыргызстан. Тем не менее эти данные позволяют оценить масштаб трудовой мобильности и её влияние на внутренний рынок труда.

Экономика растёт, а работников не хватает

Как отмечалось в ходе презентации исследования, Кыргызстан сталкивается с дефицитом кадров в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, швейной отрасли и других сферах.

При этом экономика страны развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяются строительство и производство. Потребность в квалифицированных и рабочих кадрах увеличивается, но не всегда удаётся закрыть вакансии за счёт местных специалистов.

Одна из основных причин трудового оттока - разница в заработной плате. Если за рубежом работник может рассчитывать на более высокий доход, даже с учётом расходов на проживание и переезд, он нередко выбирает работу за пределами страны.

В результате Кыргызстан теряет часть трудоспособного населения, а предприятия и учреждения внутри страны вынуждены конкурировать за оставшихся специалистов.

Кыргызстан сам становится страной привлечения работников

Одновременно растёт потребность в иностранной рабочей силе. В ходе презентации были приведены данные об увеличении квоты на привлечение иностранных работников: с 24 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2026-м. На 2027 год планируется квота в 120 тысяч человек.

Среди стран происхождения иностранных работников назывались Бангладеш, Пакистан и Китай.

Таким образом, Кыргызстан постепенно оказывается в ситуации, когда граждане страны выезжают на заработки за рубеж, а отечественная экономика привлекает работников из других государств, чтобы восполнить нехватку кадров.

Это ставит перед государством несколько вопросов: насколько эффективно готовятся специалисты для внутреннего рынка труда, соответствуют ли условия занятости ожиданиям работников и какие меры могут удержать квалифицированные кадры в стране.

Молодое поколение скоро выйдет на рынок труда

Дополнительный вызов связан с демографией. По данным исследования, в период с 2009 по 2022 год число детей в Кыргызстане увеличилось на 38 процентов, тогда как население трудоспособного возраста - на 18 процентов.

В ближайшие годы многочисленное молодое поколение начнёт активнее выходить на рынок труда. Если создание новых рабочих мест, развитие профессионального образования и подготовка специалистов не будут опережать этот процесс, часть молодых людей также может выбрать трудоустройство за рубежом.

Авторы исследования обращают внимание на необходимость более точного прогнозирования потребностей экономики в кадрах. Образовательный госзаказ должен учитывать не только нынешние вакансии, но и будущую потребность регионов и отраслей.

Среди предлагаемых мер - поддержка врачей и учителей, работающих в регионах, улучшение условий труда, развитие организованного трудоустройства за рубежом и правовая защита граждан, выезжающих на заработки.

Проблема, как следует из исследования, заключается не только в том, что кыргызстанцы уезжают. Важно понять, почему экономика не всегда может предложить им сопоставимые возможности дома и как сделать так, чтобы профессиональная реализация была возможна внутри страны.