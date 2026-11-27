26 ноября 2026 года в Бишкекском государственном университете имени академика Кусеина Карасаева прошла международная научно-практическая конференция на тему "Доктрина Уңгужол и научно-просветительское наследие К. Карасаева: от прошлого к будущему", посвящённая 125-летию выдающегося языковеда, лексикографа, просветителя, академика Кусеина Карасаева.

Целью мероприятия стало всестороннее изучение и анализ значительного вклада выдающегося учёного в развитие кыргызского языкознания, лексикографии и национальной культуры, широкое распространение его научного наследия, а также определение его значения в современном обществе.

В конференции приняли участие государственные и общественные деятели, Государственный секретарь Кыргызской Республики А. Койчиев, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики М. Мураталиев, министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Г. Исаматова, президент Международной ассоциации "Руханият" К. Иманалиев, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, отечественные и зарубежные учёные, руководители высших учебных заведений, исследователи и представители сферы образования. К мероприятию также присоединились представители научных и образовательных учреждений Казахстана, Узбекистана, Турции, Китая и Башкортостана в онлайн- и офлайн-форматах.

В рамках конференции состоялась церемония возложения цветов к памятнику Кусеину Карасаеву, был продемонстрирован фильм о жизни и творчестве учёного, а также организована тематическая выставка. Кроме того, прозвучали доклады, посвящённые научному наследию академика, развитию кыргызского языка, национальной культуре и актуальным вопросам современного образования.

В ходе мероприятия состоялось вручение медали имени академика Кусеина Карасаева. Также была представлена культурная программа с участием студентов Бишкекского государственного университета и оркестра народных инструментов мэрии города Бишкек.