В Кыргызстане планируют создать совет при президенте, который будет ежеквартально встречаться с представителями бизнеса, обсуждать проблемы инвесторов и вырабатывать решения для их устранения. Об этом сообщил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров на форуме "Инвестиционный вектор: государство и бизнес - открытый диалог".

По его словам, накануне форума агентство провело несколько встреч с предпринимателями. В ходе обсуждений поступило более 70 вопросов. Большинство обращений касались судебных споров, земельных отношений и препятствий для ведения предпринимательской деятельности.

Равшанбек Сабиров напомнил, что 21 октября на республиканском совещании президент Садыр Жапаров поручил поддерживать реальных инвесторов и не допускать необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность.

"Особое внимание уделяется регионам, упрощению инвестиционных соглашений и процедур. Если инвестор действительно заинтересован в реализации проекта, государственные органы должны оказывать ему необходимое содействие", - отметил глава Национального агентства по инвестициям.

Для систематизации работы с обращениями бизнеса разработана цифровая платформа "АИС Инвестиции". Кроме того, в регионах и министерствах определены ответственные за инвестиционное направление.

Отдельно Сабиров сообщил о планах наладить взаимодействие с судебными и правоохранительными органами.

"Совместно с судами, прокуратурой и правоохранительными органами мы разработаем конкретный механизм взаимодействия, направленный на защиту прав инвесторов и предпринимателей и недопущение препятствий их деятельности", - подчеркнул он.

По данным главы агентства, в Кыргызстане насчитывается более 100 тысяч предпринимателей, которые вносят существенный вклад в республиканский бюджет. Среди ключевых проблем бизнеса остаются защита частной собственности, судебные споры, земельные вопросы и обеспечение гарантий инвестиций.

Создание совета при президенте должно стать дополнительным механизмом для регулярного обсуждения этих вопросов с представителями бизнеса и поиска решений на государственном уровне.