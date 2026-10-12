В Баткенской области пресечен канал контрабанды скота в Таджикистан

В Баткенской области пресечен канал незаконного вывоза крупного рогатого скота из Кыргызстана в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники ГКНБ совместно с Государственной пограничной службой выявили группу граждан Кыргызстана, причастных к организации контрабанды скота через государственную границу.

В ходе санкционированных судом специальных следственных мероприятий задокументированы факты подкупа должностного лица. По данным следствия, участники группы давали взятки за покровительство своей незаконной деятельности.

Для переправки скота через границу подозреваемые также умышленно повредили инженерные заграждения.

В результате проведенных мероприятий причастные к противоправной деятельности лица задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие возможные участники схемы.

В ГКНБ отметили, что канал контрабанды действовал на постоянной основе и негативно влиял на продовольственную безопасность и ценообразование в регионе.

Ведомство напомнило об уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров через государственную границу и умышленное повреждение пограничных инженерных заграждений.