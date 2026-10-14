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В селе Беловодское открылся крупный холодильный комплекс за 110 млн сомов

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В селе Беловодское Чуйской области введён в эксплуатацию современный холодильный комплекс ОсОО "Клубмалина", созданный в рамках проекта "Развитие климатически устойчивых цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве", реализуемого Отделом реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра Мирбек Дуйшеев, директор Отдела реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) Тамчыбек Тулеев, а также фермеры и партнёры предприятия.

Общая стоимость проекта составляет 110 млн сомов. Из них 75 млн сомов выделено в рамках проекта, финансируемого Азиатским банком развития, а оставшаяся сумма является собственным вкладом предприятия.

Заместитель министра Мирбек Дуйшеев отметил, что подобные проекты способствуют расширению возможностей хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, поддержке фермеров и повышению экспортного потенциала отечественной продукции.

Площадь нового комплекса составляет около 1 500 квадратных метров. Запуск объекта позволил создать более 20 новых рабочих мест.


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URL: https://www.vb.kg/462273
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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