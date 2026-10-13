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Сыргака Кенжебаева задержали за границей и доставили в Кыргызстан

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- ВБ
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Предпринимателя Сыргака Кенжебаева задержали за границей и доставили в Кыргызстан. Его подозревают в мошенничестве на 150 тысяч долларов и призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, ранее Кенжебаев был объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Он под предлогом совместной предпринимательской деятельности завладел 150 тысячами долларов, принадлежавшими гражданке М.Н.

В МВД также заявили, что, находясь за пределами Кыргызстана, подозреваемый публиковал в интернете материалы с призывами к проведению митингов, массовым беспорядкам и последующему захвату власти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 36 и части 1 статьи 278 Уголовного кодекса Кыргызстана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Кенжебаева задержали на территории иностранного государства и доставили в Бишкек. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/462264
Теги:
задержание, Кыргызстан, МВД
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