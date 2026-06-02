"Саммит ШОС в Бишкеке - экзамен на зрелость для Кыргызстана"

В августе 2026 года в Бишкеке состоится юбилейный, 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). О значении этого масштабного события, скрытых геополитических рисках, уроках мировой истории и готовности нашей страны к главному дипломатическому экзамену года рассуждает известный политолог Бакыт Бакетаев.

- Бакыт Кушбекович, предстоящий в августе 25-й саммит ШОС называют историческим событием для Бишкека. Что лично для вас значит этот юбилей?

- В августе 2026 года в Бишкеке состоится юбилейный, 25-й саммит. Для Кыргызстана это не просто крупное международное мероприятие. Это символический момент исторического масштаба.

Мне особенно важно говорить об этом, потому что в свое время, работая заведующим международным отделом парламента Кыргызстана, я стоял у истоков формирования механизмов сотрудничества, которые позднее стали частью большой евразийской архитектуры безопасности и партнерства. Тогда многие воспринимали идею регионального объединения как осторожный дипломатический эксперимент. Сегодня же ШОС - это один из крупнейших международных центров силы, объединяющий государства с колоссальным человеческим, экономическим и геополитическим потенциалом. И то, что именно Кыргызстан принимает юбилейный саммит, выглядит не случайностью, а закономерностью.

- Как проведение саммита соотносится с сегодняшним внутренним развитием нашей республики?

- Сегодня наша республика действительно идет в рост. Это уже не только внутреннее ощущение граждан, но и факт, который подтверждают международные финансовые институты, economic исследования и глобальная статистика. Кыргызстан демонстрирует высокие темпы экономического роста, масштабное строительство инфраструктуры, обновление городов, рост инвестиций и заметное повышение социального уровня населения.

За последние десятилетия подобных темпов развития страна практически не наблюдала. Сегодня Кыргызстан все чаще называют одним из наиболее динамично развивающихся государств региона. Особенно заметны успехи в строительстве, энергетике, логистике и модернизации инфраструктуры.

В этой связи огромная ответственность ложится на руководство страны и лично на Президента Кыргызской Республики. Проведение юбилейного саммита ШОС - это не только дипломатическая миссия, но и демонстрация миру нового Кыргызстана: стабильного, уверенного в себе, открытого к сотрудничеству и способного играть серьезную роль в международной политике.

- Любое крупное международное событие такого уровня - это еще и проверка на прочность. Видите ли вы скрытые угрозы накануне саммита?

- Однако именно такие крупные международные события всегда привлекают внимание не только друзей, но и противников стабильности.

История показывает, что чем значимее международная площадка, тем выше вероятность попыток дестабилизации, информационных атак или политических провокаций. В современном мире существуют силы, которые объективно не заинтересованы в укреплении евразийского сотрудничества, усилении региональной безопасности и сближении государств.

Одним из потенциальных рисков я считаю деятельность радикальных сепаратистских группировок, в том числе связанных с уйгурским экстремизмом. Речь идет не о народе как таковом, а именно о политических структурах и радикальных организациях, которые пытаются продвигать идеи отделения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая под лозунгами "освободительной борьбы".

- К чему, по вашему мнению, приводят подобные радикальные движения в долгосрочной перспективе?

- Мировая история уже многократно показывала, к чему приводит агрессивный сепаратизм. Очень часто красивые лозунги о "суверенитете" заканчиваются трагедией для простых людей. Народ оказывается в окопах - вчера с автоматами Калашникова, сегодня под ударами дронов. Простые люди теряют дома, семьи, будущее. А некоторые лидеры подобных движений в это время проводят "переговоры" в дорогих европейских гостиницах и дают интервью зарубежным телеканалам. Такова жестокая правда многих конфликтов современности.

Мы видели это на Балканах, на Ближнем Востоке, в ряде постсоветских регионов, в Африке. Практически везде вооруженный сепаратизм приводил прежде всего к человеческим трагедиям, разрушенной экономике и поколению людей, выросших в атмосфере войны.

- Но ведь существуют примеры, когда вопросы автономии решаются мирно. Возможен ли цивилизованный диалог?

- Совсем другой путь демонстрируют регионы, где политические и культурные разногласия решаются цивилизованно. Например, Каталония в Испании. Да, там существуют сторонники независимости, проходят политические дискуссии, выборы, митинги. Но борьба ведется в рамках политического процесса, а не через террор и экстремизм.

Аналогичный пример - Квебек в Канаде, где вопрос идентичности и автономии обсуждается десятилетиями, но государство и общество сумели сохранить мир и стабильность. История человечества давно доказала мудрость старого принципа: плохой мир всегда лучше хорошей войны.

- Каким должен быть главный вывод для Кыргызстана в этот ответственный период?

- Именно поэтому Кыргызстан должен проявить максимальную политическую зрелость, бдительность и ответственность в период подготовки к саммиту ШОС. Наши специальные службы, безусловно, понимают масштаб ответственности и внимательно отслеживают возможные угрозы. Уверен, что любые попытки провокаций будут своевременно пресечены.

Но безопасность - это задача не только государства. Это вопрос зрелости всего общества. Политически образованные граждане Кыргызстана прекрасно понимают: стабильность, мир и международный авторитет страны сегодня имеют колоссальное значение. Особенно в момент, когда весь евразийский регион будет внимательно смотреть на Бишкек.

Юбилейный саммит ШОС в августе 2026 года - это возможность показать миру Кыргызстан как государство стабильности, здравого смысла и политической ответственности. И я убежден: наша страна достойно пройдет этот экзамен.