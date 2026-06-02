Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 101.60 - 102.50

"Саммит ШОС в Бишкеке - экзамен на зрелость для Кыргызстана"

332  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В августе 2026 года в Бишкеке состоится юбилейный, 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). О значении этого масштабного события, скрытых геополитических рисках, уроках мировой истории и готовности нашей страны к главному дипломатическому экзамену года рассуждает известный политолог Бакыт Бакетаев.

- Бакыт Кушбекович, предстоящий в августе 25-й саммит ШОС называют историческим событием для Бишкека. Что лично для вас значит этот юбилей?

- В августе 2026 года в Бишкеке состоится юбилейный, 25-й саммит. Для Кыргызстана это не просто крупное международное мероприятие. Это символический момент исторического масштаба.

Мне особенно важно говорить об этом, потому что в свое время, работая заведующим международным отделом парламента Кыргызстана, я стоял у истоков формирования механизмов сотрудничества, которые позднее стали частью большой евразийской архитектуры безопасности и партнерства. Тогда многие воспринимали идею регионального объединения как осторожный дипломатический эксперимент. Сегодня же ШОС - это один из крупнейших международных центров силы, объединяющий государства с колоссальным человеческим, экономическим и геополитическим потенциалом. И то, что именно Кыргызстан принимает юбилейный саммит, выглядит не случайностью, а закономерностью.

- Как проведение саммита соотносится с сегодняшним внутренним развитием нашей республики?

- Сегодня наша республика действительно идет в рост. Это уже не только внутреннее ощущение граждан, но и факт, который подтверждают международные финансовые институты, economic исследования и глобальная статистика. Кыргызстан демонстрирует высокие темпы экономического роста, масштабное строительство инфраструктуры, обновление городов, рост инвестиций и заметное повышение социального уровня населения.

За последние десятилетия подобных темпов развития страна практически не наблюдала. Сегодня Кыргызстан все чаще называют одним из наиболее динамично развивающихся государств региона. Особенно заметны успехи в строительстве, энергетике, логистике и модернизации инфраструктуры.

В этой связи огромная ответственность ложится на руководство страны и лично на Президента Кыргызской Республики. Проведение юбилейного саммита ШОС - это не только дипломатическая миссия, но и демонстрация миру нового Кыргызстана: стабильного, уверенного в себе, открытого к сотрудничеству и способного играть серьезную роль в международной политике.

- Любое крупное международное событие такого уровня - это еще и проверка на прочность. Видите ли вы скрытые угрозы накануне саммита?

- Однако именно такие крупные международные события всегда привлекают внимание не только друзей, но и противников стабильности.

История показывает, что чем значимее международная площадка, тем выше вероятность попыток дестабилизации, информационных атак или политических провокаций. В современном мире существуют силы, которые объективно не заинтересованы в укреплении евразийского сотрудничества, усилении региональной безопасности и сближении государств.

Одним из потенциальных рисков я считаю деятельность радикальных сепаратистских группировок, в том числе связанных с уйгурским экстремизмом. Речь идет не о народе как таковом, а именно о политических структурах и радикальных организациях, которые пытаются продвигать идеи отделения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая под лозунгами "освободительной борьбы".

- К чему, по вашему мнению, приводят подобные радикальные движения в долгосрочной перспективе?

- Мировая история уже многократно показывала, к чему приводит агрессивный сепаратизм. Очень часто красивые лозунги о "суверенитете" заканчиваются трагедией для простых людей. Народ оказывается в окопах - вчера с автоматами Калашникова, сегодня под ударами дронов. Простые люди теряют дома, семьи, будущее. А некоторые лидеры подобных движений в это время проводят "переговоры" в дорогих европейских гостиницах и дают интервью зарубежным телеканалам. Такова жестокая правда многих конфликтов современности.

Мы видели это на Балканах, на Ближнем Востоке, в ряде постсоветских регионов, в Африке. Практически везде вооруженный сепаратизм приводил прежде всего к человеческим трагедиям, разрушенной экономике и поколению людей, выросших в атмосфере войны.

- Но ведь существуют примеры, когда вопросы автономии решаются мирно. Возможен ли цивилизованный диалог?

- Совсем другой путь демонстрируют регионы, где политические и культурные разногласия решаются цивилизованно. Например, Каталония в Испании. Да, там существуют сторонники независимости, проходят политические дискуссии, выборы, митинги. Но борьба ведется в рамках политического процесса, а не через террор и экстремизм.

Аналогичный пример - Квебек в Канаде, где вопрос идентичности и автономии обсуждается десятилетиями, но государство и общество сумели сохранить мир и стабильность. История человечества давно доказала мудрость старого принципа: плохой мир всегда лучше хорошей войны.

- Каким должен быть главный вывод для Кыргызстана в этот ответственный период?

- Именно поэтому Кыргызстан должен проявить максимальную политическую зрелость, бдительность и ответственность в период подготовки к саммиту ШОС. Наши специальные службы, безусловно, понимают масштаб ответственности и внимательно отслеживают возможные угрозы. Уверен, что любые попытки провокаций будут своевременно пресечены.

Но безопасность - это задача не только государства. Это вопрос зрелости всего общества. Политически образованные граждане Кыргызстана прекрасно понимают: стабильность, мир и международный авторитет страны сегодня имеют колоссальное значение. Особенно в момент, когда весь евразийский регион будет внимательно смотреть на Бишкек.

Юбилейный саммит ШОС в августе 2026 года - это возможность показать миру Кыргызстан как государство стабильности, здравого смысла и политической ответственности. И я убежден: наша страна достойно пройдет этот экзамен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458999
Теги:
ШОС, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  