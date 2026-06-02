В Астане представили кыргызскую "Матрицу предпринимательского потенциала"

- Светлана Лаптева
В Астане в ходе Евразийского экономического форума директор Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики Адилбек уулу Шумкарбек представил уникальный аналитический инструмент. Разработка призвана улучшить государственную политику в сфере малого и среднего бизнеса.

Проект получил название "Матрица предпринимательского потенциала и действий". Это комплексная система, которая помогает оценить реальное состояние бизнес-среды как в отдельных регионах, так и на уровне всей страны, чтобы государство могло помогать предпринимателям более эффективно.

По словам автора, идея создания матрицы родилась во время анализа действующих программ поддержки малого и среднего бизнеса. Исследования показали, что во многих странах госаппарат использует универсальные, одинаковые для всех методы, которые совершенно не учитывают особенности и реальные нужды разных категорий бизнесменов.

"Сегодня политика в сфере малого и среднего бизнеса должна уйти от шаблонных решений. Нужен дифференцированный подход. Наша матрица позволяет увидеть реальную картину предпринимательского потенциала и принимать на основе этих данных точные управленческие решения", - отметил Адилбек уулу Шумкарбек.

В основе новой методики лежит детальный анализ главных условий для развития бизнеса: от законов и доступности кредитов до уровня образования сотрудников, налоговой нагрузки и качества инфраструктуры.

При создании инструмента ученые опирались на признанные мировые практики. В частности, использовалась методология Глобального мониторинга предпринимательства, которая делит бизнес на два типа: вынужденный (когда человек открывает дело от безысходности) и перспективный (когда бизнес строится на поиске новых возможностей). Также авторы применили возможностный подход, который оценивает реальный потенциал, профессиональные навыки и компетенции предпринимателей.

Благодаря объединению этих методов получилась понятная аналитическая таблица (матрица), которая делит всех предпринимателей на четыре основные группы:

Первая группа (Безработные и мигранты): неработающие граждане, люди из неформального сектора (работающие "в тени") и вернувшиеся на родину мигранты.

Вторая группа (Потенциальные бизнесмены): люди, у которых есть необходимые знания и навыки, но они еще не решились открыть свое дело.

Третья группа (Самозанятые): микропредприниматели, которые работают сами на себя просто потому, что в их регионах нет другой альтернативной работы.

Четвертая группа (Устойчивые предприятия): крепкие компании, которые нацелены на расширение, внедрение инноваций и экспорт товаров за рубеж.

Результаты исследования показали, что для здорового развития экономики государству важно помогать бизнесу переходить из второй и третьей групп в четвертую. Чтобы превратить потенциальных бизнесменов в успешных экспортеров, нужно снижать административные барьеры и давать им доступ к деньгам. А чтобы подтянуть до этого уровня обычных самозанятых, необходимо обучать их ведению бизнеса и помогать повышать производительность труда.

Особое внимание в докладе уделили рискам "застревания" граждан в сегменте низкопродуктивной самозанятости. Для Кыргызстана как раз характерна высокая концентрация населения в третьей группе (микробизнес ради выживания), что сильно тормозит общий экономический рост страны.

Отдельно глава Института затронул проблему так называемой "финансовой ловушки государства".

"Государство выделяет огромные деньги на льготные кредиты в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг, чтобы просто поддержать занятость людей. Однако большая часть получателей этих денег так и остается на уровне мелкого домашнего дела. Они не развиваются и не превращаются в устойчивый, крупный бизнес", - пояснил Адилбек уулу Шумкарбек.

По мнению разработчиков, новая матрица станет отличным помощником при подготовке и мониторинге госсистем поддержки бизнеса. Она позволит государству чётко видеть нужды каждой конкретной группы предпринимателей и направлять помощь адресно - именно тем, кому она нужнее всего.

В Национальном институте стратегических инициатив уверены: внедрение такого анализа повысит эффективность госслужб, заметно оживит бизнес-среду и обеспечит Кыргызстану стабильное экономическое развитие.


