Большая помощь маленьким сердцам: О! поддержал более 500 детей

В честь Международного дня защиты детей Мобильный оператор О! совместно со своими сотрудниками направил более полумиллиона сомов на благотворительность. Праздничные мероприятия, подарки и поддержку получили более 500 ребят из уязвимых категорий по всей республике.
Для О! эта поддержка носит постоянный характер: компания ежегодно оказывает адресную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. При этом оператор непрерывно развивает свою сеть по всей стране, ведь главная цель в том, чтобы у каждого ребёнка в Кыргызстане, независимо от места проживания, был доступ к современным технологиям для учёбы и всестороннего развития.
Компания О! благодарит своих сотрудников и партнеров за вклад в общее дело и напоминает, что делать мир вокруг счастливее и безопаснее для детей – это задача, которую мы можем решить только вместе.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg