Большая помощь маленьким сердцам: О! поддержал более 500 детей

В честь Международного дня защиты детей Мобильный оператор О! совместно со своими сотрудниками направил более полумиллиона сомов на благотворительность. Праздничные мероприятия, подарки и поддержку получили более 500 ребят из уязвимых категорий по всей республике.

Как распределилась помощь в этом году:

Благотворительный фонд "Дорога добра": Значительную часть средств сотрудники собрали сами и направили на проведение праздника для 100 особенных ребят из малообеспеченных семей (включая детей из отдалённых сёл), а также на покупку продуктовых пакетов для семей в сложных жизненных обстоятельствах. Большой праздник в Оше: компания поддержала праздник, организованный мэрией г. Ош и городским управлением соцобеспечения. Праздничные наборы получили 400 детей – воспитанники интернатов, сироты, дети с инвалидностью и ребята из семей в трудной жизненной ситуации.

Системная забота и технологии для будущего

Для О! эта поддержка носит постоянный характер: компания ежегодно оказывает адресную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. При этом оператор непрерывно развивает свою сеть по всей стране, ведь главная цель в том, чтобы у каждого ребёнка в Кыргызстане, независимо от места проживания, был доступ к современным технологиям для учёбы и всестороннего развития.

Компания О! благодарит своих сотрудников и партнеров за вклад в общее дело и напоминает, что делать мир вокруг счастливее и безопаснее для детей – это задача, которую мы можем решить только вместе.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg