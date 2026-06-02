В Душанбе возле многоэтажки нашли тело российского военного

Тело российского военнослужащего нашли возле жилой многоэтажки в Душанбе. Как сообщает Радио Азаттык, многоквартирный дом расположен недалеко от гарнизона 201-й российской военной базы.

Как стало известно журналистам Озоди, об обнаружении тела сообщил местный житель Комил Бободжонов, который отвечает за уборку придомовой территории. На место прибыли сотрудники милиции и военной прокуратуры, они осмотрели тело и провели съемку на месте происшествия, рассказал Бободжонов.

Бободжонов предполагает, что российский военный выпал из многоэтажного дома. По его словам, на крыше нашли пачку сигарет и следы обуви. Сами жители многоэтажки отрицают, что военный в ней проживал.

Ни власти Таджикистана, ни Минобороны России, ни представители базы пока никак не комментировали смерть солдата. Неясно, возбуждено ли уголовное дело по факту смерти.