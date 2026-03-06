День каникул и 12-летка: почему школьная реформа вызывает волну критики

Для большинства школьников нашей страны народный избранник Дастан Бекешев теперь один из любимых парламентариев. Именно благодаря его обращению к министру просвещения Догдуркуль Кендирбаевой детям продлили весенние каникулы на четыре дня. Однако этот шаг, хотя и был встречен с благодарностью, лишь подчеркнул более глубокие проблемы, которые вызывает новая образовательная реформа.

Переход на 12-летнюю систему обучения, который предполагался как способ модернизировать школьное образование и подготовить учащихся к современным требованиям, сталкивается с широким недовольством. Критика звучит со всех сторон: от родителей и воспитателей детских садов до самих учителей и депутатов. Многие отмечают, что реформа внедряется поспешно, без должной подготовки, и создаёт чрезмерную нагрузку на детей и педагогов.

Весенние каникулы и общественное возмущение

Одним из самых заметных поводов для недовольства стали весенние каникулы. После самой длинной третьей четверти школьникам изначально оставили всего один день отдыха, что вызвало массовое возмущение родителей и педагогов. Многие сочли это решение чрезмерно жёстким по отношению к детям.

После обращения Дастана Бекешева министерство пересмотрело своё решение. Каникулы были продлены ещё на четыре дня, однако их добавили не к весеннему периоду, а в мае. В итоге последний звонок в школах состоится не 25 мая, как традиционно, а 29-го. Родители и учителя отмечают, что фактически это уже не каникулы, а просто перенос учебных дней, что не даёт детям полноценного отдыха.

"Мы оказались не готовы к изменениям"

По словам законотворца, одна из ключевых проблем заключается в поспешном внедрении образовательных изменений, к которым система и сами педагоги не были готовы.

- Первая проблема - это дополнительное образование. Мы оказались не готовы к его внедрению, но изменения всё равно произошли. Учебники зачастую неподходящие, слишком нагружающие. Особенно это касается сложных дисциплин, таких как физика, где учебники тяжёлые, а контент слишком сложный для маленьких детей. Это огромная проблема номер один, - отметил депутат.

Вторая серьёзная проблема связана с финансированием системы образования.

- Не хватает денег даже на базовые потребности школ. Я думаю, что в этом сама министр не виновата, но нам нужно решать эти вопросы, потому что учителя недовольны. Не выделяются деньги на элементарные вещи, такие как питание детей, - добавил он.

Учителя уходят из школ

Особую тревогу вызывает кадровый дефицит в школах.

- Кадровый голод напрямую связан с недофинансированием отрасли. Никто не пойдёт работать за маленькую зарплату. Зачем работать за 20 тысяч сомов, если можно зарабатывать 40 тысяч, например, таксистом? До чего упала зарплата учителей - это уже критическая ситуация, - пояснил Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что регулярные заявления о повышении зарплат уже не убеждают педагогов.

- Постоянно говорить, что мы повысили зарплату учителям, уже не имеет смысла. Инфляция быстро "съедает" любые повышения, и реальные доходы педагогов остаются на низком уровне. В то же время обсуждение дополнительных средств для образования в парламенте пока не привело к конкретным решениям. Депутаты должны были решать эти вопросы через республиканский бюджет, но когда мы утверждали бюджет, обсуждение прошло, и ни одно предложение не было принято.

"О повышении на 100% учителя не слышали"

Ещё одна острая тема - обещанное повышение зарплат на 100%.

- Президент говорил, что с 1 апреля зарплаты вырастут на 100 процентов. Однако фактическая информация показывает, что повышение в таком объёме учителям не начислено. В некоторых случаях расчёты показывают вычеты, из-за которых зарплаты остаются значительно ниже обещанного уровня.

Фактические сведения подтверждает и информация от самих учителей: многие из них отмечают, что 100%-го повышения фактически нет.

Проверка информации в комитетах

Депутат Эльвира Сурабалдиева прокомментировала текущую ситуацию:

- Мы с коллегами в других комитетах и пока не видели точной информации о начислении надбавок. Возможно, у Дастана Далабайевича есть более точные данные. Мы перепроверим их и позже предоставим точную информацию, чтобы не быть голословными, - сказала она.

Реформа, которая пока не работает

Таким образом, образовательная реформа, которая должна была модернизировать систему и привести страну к 12-летней модели обучения, пока вызывает больше вопросов, чем ответов.

Недовольство звучит со всех сторон: родители, учителя, воспитатели детских садов и депутаты выражают критику и тревогу. Если даже вопрос нескольких дней школьных каникул вызывает такую бурную реакцию общества, очевидно, что впереди ещё множество обсуждений того, как именно должна развиваться система образования страны, чтобы она стала эффективной и справедливой для детей и педагогов.

