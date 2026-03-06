С 1 июля все дети до 3 лет в Кыргызстане начнут получать пособия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия для детей до трех лет. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, с 1 июля 2026 года начнут выплачивать пособие "Бала ырысы". Его будут получать все дети в возрасте до трех лет независимо от уровня доходов семьи. Размер выплаты составит 1200 сомов в месяц.

Как отметили в администрации президента, решение принято в ответ на многочисленные обращения граждан и направлено на поддержку семей в один из самых важных периодов развития ребенка.

Садыр Жапаров заявил, что к нему регулярно поступают жалобы на систему государственных пособий, когда их получение сопровождается сложными бюрократическими процедурами.

По его словам, многие матери сталкиваются с отказами и длительными проверками, хотя нуждаются в поддержке государства.

Особое внимание, подчеркнул президент, необходимо уделять семьям с маленькими детьми, поскольку именно в первые годы жизни формируются основные физические и умственные способности человека.

В связи с этим указом президент поручил Кабинету министров разработать механизм введения нового пособия "Бала ырысы".

Он также отметил, что государство должно поддерживать детей даже в тех случаях, когда есть риск отдельных злоупотреблений.

Лучше выплатить несколько лишних пособий тем, кто не так остро нуждается, чем оставить без помощи хотя бы одного действительно нуждающегося ребенка, сказал глава государства.

По его словам, принимаемые меры направлены на то, чтобы ни один ребенок в стране не остался без внимания.

Новая мера социальной поддержки, как ожидается, позволит снизить уровень детской бедности и обеспечить гарантированную помощь семьям с маленькими детьми.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает около 445 тысяч детей в возрасте до трех лет.