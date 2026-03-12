Визит Лионеля Месси к Дональду Трампу закончился скандалом

В США визит нападающего Лионеля Месси и футбольного клуба "Интер Майами" в Белый дом обернулся общественным резонансом после встречи с президентом Дональдом Трампом. Команда посетила официальную резиденцию главы государства в честь победы в Кубке MLS 2025 года. Однако во время торжественного мероприятия Трамп затронул острые политические темы, включая отношения с Ираном и Кубой, что вызвало резкое недовольство части болельщиков. В социальных сетях уже распространились видео, на которых фанаты из Ирана в знак протеста сжигают футболки аргентинского форварда.

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано пояснил, что игроков заранее заверили: встреча будет посвящена исключительно спортивным достижениям и поздравлению команды с титулом. Тем не менее повестка мероприятия неожиданно сместилась в сторону политики. Параллельно с этим событием совладелец клуба Хорхе Мас раскрыл данные о доходах лидера команды. По его словам, годовой доход Месси составляет от 70 до 80 миллионов долларов, включая заработную плату, бонусы и многочисленные коммерческие контракты.

Несмотря на то что визиты чемпионских команд в Белый дом являются давней американской традицией, нынешний прием стал одним из самых обсуждаемых в СМИ из-за политического подтекста. Клуб и представители футболиста пока воздерживаются от дополнительных официальных комментариев по поводу инцидента с болельщиками.