Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Визит Лионеля Месси к Дональду Трампу закончился скандалом

223  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В США визит нападающего Лионеля Месси и футбольного клуба "Интер Майами" в Белый дом обернулся общественным резонансом после встречи с президентом Дональдом Трампом. Команда посетила официальную резиденцию главы государства в честь победы в Кубке MLS 2025 года. Однако во время торжественного мероприятия Трамп затронул острые политические темы, включая отношения с Ираном и Кубой, что вызвало резкое недовольство части болельщиков. В социальных сетях уже распространились видео, на которых фанаты из Ирана в знак протеста сжигают футболки аргентинского форварда.

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано пояснил, что игроков заранее заверили: встреча будет посвящена исключительно спортивным достижениям и поздравлению команды с титулом. Тем не менее повестка мероприятия неожиданно сместилась в сторону политики. Параллельно с этим событием совладелец клуба Хорхе Мас раскрыл данные о доходах лидера команды. По его словам, годовой доход Месси составляет от 70 до 80 миллионов долларов, включая заработную плату, бонусы и многочисленные коммерческие контракты.

Несмотря на то что визиты чемпионских команд в Белый дом являются давней американской традицией, нынешний прием стал одним из самых обсуждаемых в СМИ из-за политического подтекста. Клуб и представители футболиста пока воздерживаются от дополнительных официальных комментариев по поводу инцидента с болельщиками.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456510
Теги:
США, футбол, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  