В Бишкеке мужчина найден мёртвым в автомобиле

13 марта 2026 года в Бишкеке мужчина был найден мёртвым в салоне автомобиля возле одного из банкетных залов на улице Кожомбердиева. Он совершил выстрел в себя.

Сообщение о происшествии поступило на линию службы 102. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Ленинского РУВД.

В салоне автомобиля марки GAC милиционеры обнаружили тело гражданина К.К., 1981 года рождения, с огнестрельным ранением. По предварительным данным судебно-медицинского осмотра, ранения зафиксированы в области грудной клетки. Для установления характера и степени телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

При осмотре места происшествия изъяты гладкоствольное ружьё марки Иж-18 12-го калибра, 13 патронов, гильза, два мобильных телефона iPhone 15 и Redmi, а также предсмертная записка и другие вещественные доказательства.

Сообщается что мужчина мог пойти на этот шаг из-за долговых обязательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 128 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводятся необходимые следственные действия.