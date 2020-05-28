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В Судебном департаменте при Верховном суде назначен новый директор

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- Оксана Гут
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Накануне, 27 мая, председатель Верховного суда Гульбара Калиева представила коллективу центрального аппарата Судебного департамента нового руководителя – Кожомбердиева Урмата Мелисовича. Об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента.

Урмат Кожомбердиев до сегодняшнего дня работал заместителем председателя Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызской Республики.

До назначения в Государственную регистрационную службу У. М. Кожомбердиев долгое время проработал в Судебном департаменте на различных должностях. С 2012 года по 2014 год исполнял обязанности директора Судебного департамента.

Ранее занимавший должность директора Судебного департамента Капалов Кубанычбек Максатбекович назначен главным судебным исполнителем – начальником Службы судебных исполнителей при Верховном суде Кыргызской Республики.

Согласно статье 20 Закона "О Верховном суде и местных судах Кыргызской Республики" председатель Верховного суда Кыргызской Республики с согласия Совета судей назначает и освобождает от должности руководителя уполномоченного государственного органа при Верховном суде, обеспечивающего деятельность местных судов и руководителя уполномоченного государственного органа, осуществляющего исполнение исполнительных документов.

Кожомбердиев Урмат Мелисович свою трудовую деятельность начал в 1999 году инспектором в представительстве ГАК "Кыргыз Алко". Начиная с 2001 года по 2002 год работал делопроизводителем, специалистом 1 категории.

С 2002 года по 2005 год работал судебным исполнителем ПССИ Первомайского района г.Бишкек.

С 2005 года по 2012 год работал судебным исполнителем, старшим судебным исполнителем в ПССИ Свердловского района г.Бишкек.

В октябре 2012 года был назначен исполняющим обязанности директора Судебного департамента при Верховном суде.

В январе 2015 года Кожомбердиев У.М. был перевден на должность старшего судебного исполнителя ПССИ Сверловского района г.Бишкек.

В апреле 2016 года был назначен судебным исполнителем ПССИ Ленинского района г.Бишкек.

С 31 октября 2019 по 19 мая 2020 года работал заместителем председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Капалов Кубанычбек Максатбекович свою трудовую деятельность он начал в 2005 году курсантом филиала средней школы МВД имени генерал-майора Шабирова и милиционером ОМСН УВД Ошской области. В 2006 году был назначен специалистом II категории отдела кадров Южного регионального института Кыргызской государственной юридической академии, затем был переведен преподавателем-стажером кафедры "Уголовного права", после был назначен председателем комитета по делам молодежи по совместительству.

В 2008 году по конкурсу был избран на должность преподавателя кафедры "Уголовно-правового права", в тот же год был назначен на должность помощника ректора по воспитательной работе и контракту. В 2010 году стал старшим преподавателем кафедры "Уголовного права и процессов". В 2014 году начал работу в Ошском государственном юридическом институте.

А с апреля 2014 года был назначен главным специалистом Ошского областного управления Судебного департамента.

С декабря 2014 года по результатам конкурсного отбора был назначен начальником Таласского областного управления Судебного департамента.

В апреле 2016 года Кубанычбек Капалов был переведен на должность начальника Чуйского областного управления Судебного департамента.

С 1 ноября 2016 года был переведен на должность начальника Джалал-Абадского областного управления Судебного департамента и с 6 июня 2019 года был назначен директором Судебного департамента, где работал по настоящее время.


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URL: https://www.vb.kg/388431
Теги:
Верховный суд, назначение, судебный департамент, Кыргызстан
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