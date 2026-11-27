Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован Азиатской футбольной конфедерацией (АФК) за неподобающее поведение в матче Лиги чемпионов АФК, в котором "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Саддом" со счётом 2:1.

Во втором тайме португальский нападающий после решения об офсайде закрыл глаза одной рукой, а другой имитировал движения судейского флажка, высмеивая помощника арбитра.

"Аль-Наср" ожидает решения АФК. При этом официально о начале дисциплинарного разбирательства пока не сообщалось.

На 13-й минуте встречи Роналду реализовал пенальти, забив 987-й гол в своей карьере. До исторической отметки в 1000 голов футболисту осталось 13 мячей. Победный гол на 52-й минуте забил Жоау Феликс ударом через себя.

По итогам встречи "Аль-Наср" с девятью очками поднялся на пятое место в западной зоне Лиги чемпионов АФК. Возможная дисквалификация может лишить Роналду участия в ближайших матчах турнира.