"В новых автошколах Кыргызстана предусмотрена возможность онлайн-обучения"

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков на своей странице в социальных сетях прокомментировал продолжающиеся дискуссии вокруг новых сроков обучения для получения водительских удостоверений. Он подробно разъяснил, почему десятимесячный период подготовки является необходимостью, а не прихотью властей.

"Несмотря на разъяснения, до сих пор звучат недовольные голоса. Главный вопрос: "Почему 10 месяцев?". Ответ прост: эти требования внедрены исключительно для обеспечения качественной подготовки. Грамотный водитель не создает угрозы себе, пассажирам и окружающим. А из-за тех, кто покупает права, не зная правил, ежегодно гибнут сотни людей", - заявил Орунбеков.

Автор публикации подчеркнул, что государство не ставит задачу усложнить жизнь гражданам. Цель - сберечь их жизни. Он также раскрыл детали того, как именно будет проходить учебный процесс, чтобы развеять мифы о непосильной нагрузке.

"Сейчас ведомства работают над тем, чтобы создать максимально удобные условия. 10 месяцев включают в себя и теорию, и практику. Многие думают, что придется сидеть в школе каждый день с утра до вечера. На самом деле занятия будут проходить 2–3 раза в неделю по 2–3 часа. Более того, для желающих предусмотрена возможность онлайн-обучения", - пояснил он.

Орунбеков жестко ответил сторонникам старой системы обучения, длившейся 2,5 месяца. По его мнению, за такой короткий срок невозможно глубоко усвоить дисциплину, которая теперь включает не только навыки вождения, но и психологию.

"Вождение - это не просто умение двигать машину с места. Те, кто учился два с половиной месяца, зачастую не знают правил. В новую программу мы включаем психологическую подготовку и этику. Из-за отсутствия терпения и культуры мы ежедневно видим на дорогах конфликты, погони и ругань. Всему этому - от элементарных правил до этикета - теперь будут обучать", - отметил глава пресс-службы.

Для сравнения Дайырбек Орунбеков привел опыт развитых стран, где получение прав - это длительный и ответственный процесс:

Финляндия: Обучение длится до 12 месяцев. Сначала выдается временное удостоверение на 2 года. Если за это время водитель не нарушит правила, он получает постоянные права. При наличии нарушений - отправляется на переобучение.

Германия, Швеция, Норвегия: Срок подготовки составляет от 8 до 12 месяцев.

Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и ряд штатов США: Получение полноценного удостоверения занимает от 1,5 до 2 лет.

"В этих странах почти нет культуры "войн" на дорогах или бессмысленных сигналов. У нас же культура взаимоуважения и солидарности еще не сформирована. Давайте признаем это честно. Мы так и будем продолжать драться на дорогах или всё же изменимся?" - задается вопросом чиновник.

В качестве главного аргумента в пользу реформы была приведена пугающая статистика смертности на дорогах Кыргызстана.

"За 2025 год произошло 8 456 ДТП, в которых погибли 900 человек, а 12 169 получили травмы. За последние 10 лет цифры шокируют: 75 063 аварии, 9 120 погибших и 113 260 раненых. Кыргызстан - в лидерах по смертности в ДТП. Будем ли мы делать выводы из этой трагедии или продолжим закрывать глаза?" - подчеркнул он.

Завершая свое обращение, Орунбеков отметил, что нынешние жесткие меры - это борьба с последствиями коррумпированной системы прошлого. В качестве примера он опубликовал видеоматериал, на котором водители не знают ПДД и даже не помнят, в какой автошколе они "учились".

"Я публикую это не для того, чтобы кого-то унизить. Эти люди - зеркало коррупционных схем прошлого. Все наши усилия направлены на одно - на ваше благополучие и сохранение ваших жизней", - резюмировал Дайырбек Орунбеков.