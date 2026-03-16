Время возврата упущенных возможностей. Гороскоп с 16 по 22 марта

Неделя богата на значимые астрономические события. Первое Новолуние календарной весны состоится 19 марта. Солнце переходит в зодиакальное созвездие Овен 20 марта. Это день весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Наступает астрономическая весна. А 21 марта , Меркурий завершает ретроградное движение и переходит к прямому. Первая половина недели располагает к завершению дел. Время возврата упущенных возможностей, и есть шанс ими воспользоваться. Лишь с информацией важно быть внимательнее. Сохраняется в течение всей недели вероятность ошибок, искажений и подлогов. Вторая половина недели уже пройдёт под влиянием растущей Луны, а сильная энергетика весеннего равноденствия будет располагать к проработки стратегии и реализации новых значимых проектов.

Овен – уверенно шагая по жизни, не забывайте о том, что далеко не всем по душе ваш успех и недоброжелатели в самый неподходящий момент могут поставить вам подножку. Осмотрительность во время деловых встреч и общения с близкими людьми позволит не сказать лишнего, дабы не выдать своих секретов и никого ненароком не обидеть. Проверенные временем люди поделятся хорошими советами, благодаря которым и дела пойдут в гору и личная жизнь наладится.

Телец – навязчивые предложения друзей и деловых партнёров могут не только отвлекать от действительно важных дел и общения с домочадцами, но создадут финансовые сложности. Совместные начинания способны заморозить деньги. Продолжайте начатые дела и сосредоточьте внимание на поручения руководства. Благодаря содействию влиятельных людей вы пополните казну и получите неплохие дивиденды. Должное время уделите отдыху.

Близнецы – весенняя погода будет благоволить общению, знакомствам и свиданиям. С пользой пройдут деловые встречи и поездки. Рассмотрев полученные деловые предложения, вы в скором времени их реализуете. Настроение могут испортить решения и замечания руководства, а также некоторых влиятельных людей. Спорить и что-либо доказывать себе дороже. Отложите разговор, пока вы окончательно не осложнили себе жизнь.

Рак – благодаря титаническим усилиям решатся наболевшие финансовые вопросы, а также появятся долгожданные доходы. Получив первые результаты, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте начатое. Увлёкшись общением и обсуждением услышанных слухов, вы незаметно для себя станете распространителем искажённой информации. Не принимайте близко к сердцу услышанное.Мнительное отношение к происходящему может привести к недомоганию.

Лев – появится повод для возобновления дружбы, делового сотрудничества или любовных отношений. Достаточно не игнорировать полученные сообщения или не отводить глаз во время случайной встречи, пытаясь остаться незамеченными. Возобновление общения наполнит жизнь новым смыслом и новыми возможностями. Финансовые решения пока далеки от идеала, вы можете растратить деньги, последовав чужому примеру, в надежде на лёгкие доходы.

Дева – вряд ли за вас кто-то сделает вашу работу, несмотря на многочисленные обещания, как деловых партнёров, так и домочадцев. Только на словах помощников будет хоть отбавляй. В действительности кто-то может нарочно сделать нереальные обещания, дабы выставить вас не в лучшем свете перед руководством. Как бы ни была сложна работа, доведите её до логического завершения и вы получите не только одобрение руководства, но и возможность карьерного роста.

Весы – продолжайте развивать дружеское и деловое общение, а также устраивать свидания, не забывая о том, что на дворе уже весна. Обмен знаниями приблизит к реализации масштабных планов в работе или учёбе, а признание в чувствах объединит сердца. Успешно пройдут дальние поездки. Во время выполнения ответственной работы не отвлекайтесь . Рассеянность может привести к досадным ошибкам, на исправление которых придётся потратить слишком много времени.

Скорпион – продуманная стратегия в делах обеспечит стабильность в доходах, а намеченные покупки придутся по душе вам и домочадцам. Начатый ремонт будет сделан качественно, хотя и придётся на него потратить больше времени, чем ожидалось. Променяв стабильность на соблазнительные предложения, вы рискуете деньгами и репутацией. Новые знакомые окажутся непоследовательными и ветреными, бесцеремонно вмешиваясь не только в дела, но и вашу личную жизнь.

Стрелец – ваши ожидания и мечты могут не совпадать с тем, что будет происходить в реальной жизни. Воспримите жизни такой, какая она есть. Давние друзья, деловые партнёры и родственники могут выйти к вам с дельными предложениями. Их действия будут ожидаемы, что немного разочарует, зато надёжны. Новые знакомые будут говорить то, что вы хотите, но за признаниями в любви и деловыми предложениями скрывается корысть.

Козерог – подуманный подход к совершению покупок позволит избежать спонтанных и порой ненужных приобретений, сэкономив немало средств. Совершив нужные приобретения, вы сумеете сделать накопления, которые в скором времени пригодятся. Поездки могут пройти суетливо, не лучшим образом отразившись на самочувствии, а каверзные посты или комментарии создадут немало хлопот. Дождитесь времён, когда у вашей критики найдутся благородные слушатели.

Водолей – новые знакомые могут плохо на вас повлиять. Общаясь с ними, вам сложно будет отказать в подарках или развлечениях. Чувства окажутся фальшивыми и возникший роман быстро угаснет. Следите за поступками детей, за вашей спиной они могут транжирить деньги. Давние друзья и родственники попробуют образумить вас, напомнив об обязанностях. Их слова спустят с небес на землю, но на правду обижаться не стоит.

Рыбы – помощь и поддержка влиятельных людей поможет в разрешении проблем которые накопились как в собственном бизнесе, так и дома. Выбравшись из череды затруднений, вы поправите здоровье, наполнившись позитивной энергией. Немного отдохнув от суеты и забот, не ввязывайтесь в споры. Возможно вы ошибаетесь, но не признавая собственных ошибок, вы рискуете испортить отношения с домочадцами. Разобравшись в сути проблем, вы по-иному решите спорные моменты.

Астролог Андрей Рязанцев