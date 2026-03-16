В Кыргызстане создана Палата медиаторов

- Светлана Лаптева
Министерство юстиции Кыргызской Республики совместно с Республиканским сообществом медиаторов при поддержке ЕБРР и ПРООН провело Учредительный съезд Палаты медиаторов КР. Главным итогом мероприятия стало официальное создание новой профессиональной организации, утверждение её учредительных документов и формирование органов управления.

Съезд был созван во исполнение требований статьи 36 закона "О медиации" в новой редакции. Согласно законодательству, именно съезд является высшим органом, уполномоченным принимать решения о создании Палаты и определять вектор развития института медиации в стране.

Подготовительная работа велась организационным комитетом, созданным приказом Минюста от 26 декабря 2025 года. Проекты внутренних нормативных документов Палаты заранее прошли процедуру открытого обсуждения: зарегистрированные участники могли ознакомиться с ними на официальном сайте ведомства и внести свои предложения по доработке.

Помимо организационных вопросов, делегаты обсудили стратегическую инициативу - присоединение Кыргызстана к Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция).

Как отметили участники съезда, интеграция в международное правовое поле позволит признавать результаты медиации, проведенной внутри страны, на мировом уровне. Это не только укрепит правовую систему республики, но и создаст дополнительные гарантии для иностранных инвесторов, обеспечив прозрачный и эффективный механизм разрешения споров.


Министерство юстиции, Кыргызстан
Сейчас читают
