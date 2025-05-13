"Бишкек - город, который я люблю": Путешествие сквозь яркие цифры

Тысячи жителей и гостей Бишкека получили незабываемые впечатления, погрузившись в яркую атмосферу праздника "Бишкек – город, который я люблю". Переход от настоящего к будущему города был эффектно воплощён мэрией, компанией RCA Living и сотнями артистов через насыщенную фестивальную программу и зажигательные музыкальные выступления.

Это событие стало ярким культурным акцентом в серии мероприятий, посвящённых 147-летию города Бишкек.

Мероприятие организовано мэрией города при поддержке компании RCA Living - инвестора многофункционального городского проекта "Все в одном" Royal Central Park

Господин Нгуен Мань Хунг, заместитель генерального директора RCA Living, поделился: "Для нас большая честь - быть партнёром с администрацией и жителями города Бишкек в этом особенном событии. Для RCA Living это не просто спонсорская инициатива, а проявление нашей приверженности стратегии долгосрочного сотрудничества с городом. Мы уверены, что Бишкек обладает всеми необходимыми условиями, чтобы стать одним из самых зелёных, современных и комфортных для жизни городов региона

Вспомним яркое двухдневное путешествие события "Бишкек - город, который я люблю" через впечатляющие цифры.

Тысячи людей приняли участие. Фестиваль "Бишкек - город, который я люблю" привлёк множество жителей и туристов, которые посетили площадь Ала-Тоо, чтобы насладиться мероприятиями и запечатлеть незабываемые моменты с семьей и друзьями.

Особенный ритуал "Открывая горизонты будущего для Бишкека " Ярким акцентом события стал ритуал открытия фестиваля, символизирующий прикосновение, которое зажигает будущее города. Этот ритуал несёт глубокий символизм, пробуждая стремления жителей к созданию интегрированного, технологичного и устойчивого города.

Более 50 ярких художественных номеров в течение 18 часов непрерывных выступлений Впервые жители города смогли стать частью масштабного общественного события, в рамках которого более 50 художественных номеров были представлены без перерыва в течение двух выходных дней. Гармоничное сочетание традиционной и современной культуры ярко отразило путь города Бишкек от прошлого через настоящее к будущему.

Более 200 артистов создали яркую, захватывающую атмосферу фестиваля Более 200 артистов "зажгли" атмосферу праздника на площади Ала-Тоо, представив зрелищные выступления - от яркого карнавала и динамичных маскотов до энергичных флешмобов и уникальных мобильных танцев.

Собрались 10 лучших певцов с музыкальными группами, а также известные диджеи. Четыре знаменитых певца: Маликa Дина, Джакс, Каныкей, Freeman, а также шесть заслуженных артистов: Ассанбекова, КР Съездбек, КР Эля Бегалиева, КР Жанета, Арыкбаев, Акулова; диджеи Padre, Anshee и группы Salt Peanut, Kairos… собрались вместе, чтобы представить зрелищные выступления, соединяя тысячи сердец в едином ритме музыки, танцев, света и любви к Бишкеку

Три новые технологии опыта В ходе мероприятия жители Бишкека могли "прикоснуться" к будущему через интерактивные VR-стенды, фотографии в формате 360 и особенно лазерное и световое шоу с использованием 3D-мэппинга, которое окрасило площадь Ала-Тоо в завораживающие световые оттенки. Эти живописные визуальные эффекты произвели сильное впечатление и открыли новую перспективу на потенциал трансформации города.

Тысячи улыбок и ярких моментов

Фестиваль привлек не только огромное количество участников, но и был наполнен радостью и смехом. Это демонстрирует образ многопоколенческого Бишкека, где каждый житель верит в светлое будущее, которое их ожидает.

Общий взгляд в будущее

Мероприятие не только является общественным фестивалем, но и представляет собой возможность для жителей, властей города и спонсора RCA Living объединиться в общем стремлении: создать современный, устойчивый и уникальный Бишкек.

Как главный спонсор и соорганизатор крупнейшего события года в городе, RCA Living - девелопер проекта Royal Central Park - сотрудничает с властями и жителями Бишкека, работая над улучшением облика города. Жители Royal Central Park будут наслаждаться новым образом жизни, где все потребности - от проживания до учебы и отдыха - будут удовлетворяться благодаря разнообразным удобствам прямо в центре жилого комплекса.

Не только создавая элитное жилое пространство, Royal Central Park также станет новым культурным и развлекательным центром города. Такие общественные фестивали, как "Бишкек - город, который я люблю", будут проводиться здесь, становясь мостом для создания цивилизованного сообщества, новой культуры и распространения вдохновения для позитивного образа жизни.С видением устойчивого развития, RCA Living рассчитывает внести свой вклад в повышение качества жизни, улучшение индекса счастья среди жителей и содействовать превращению Бишкека не только в столицу, одну из самых развивающихся в Кыргызстане, но и в новый центр Центральной Азии.

Для получения дополнительной информации о проекте и событиях, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Горячая линия: +996 707 888 866

Веб-сайт: https://royalcentralpark.kg/

Адрес Sales Gallery: 158 Проспект Чуй, Бишкек, Кыргызстан

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