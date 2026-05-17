В Бишкеке убрали незаконную парковку автобусов дальнего следования

- Светлана Лаптева
В Бишкеке расчистили территорию от стихийной парковки автобусов дальнего следования, сообщили 16 мая в пресс-службе Муниципальной инспекции.

Ранее жители Первомайского района на встрече с мэром Айбеком Джунушалиевым пожаловались на незаконную парковку на пересечении улицы Боталиева и переулка Пензенского. По их словам, территория фактически была занята автобусами и не использовалась по назначению. Горожане предложили обустроить на этом месте сквер с детской площадкой или зоной воркаута.

После обращения мэр поручил Муниципальной инспекции под руководством Медета Амангельдиева проверить ситуацию и принять меры.

15 мая на место прибыли инспекторы. В отношении владельцев транспорта были составлены протоколы по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях ("Нарушение правил благоустройства территории"). После этого автобусы обязали убрать с территории.

В мэрии отмечают, что подобные вопросы рассматриваются в рамках регулярных выездных встреч руководителей государственных и местных органов, которые проводятся по поручению президента Садыра Жапарова.


Первомайский район, Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
