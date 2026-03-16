Высшее образование на пути трансформации: взгляд ректора

Быстро меняющийся мир, процессы глобализации, обострения международной конкуренции, новые риски и вызовы охватили все стороны жизни общества. Коснулись они и сферы высшего образования. Возможно, в первую очередь, так как выпускники вузов должны быть готовыми к требованиям времени и отвечать его запросам.

В этой связи в обществе бытуют определенные мнения о не готовности высших учебных заведений, об их отставании в развитии или продолжающемся нахождении где-то между постсоветским и современным периодами, что и отражается на качестве образования, подготовке специалистов, уровне университетской науки и образования, реализации процессов цифровизации и инноваций, интеграции в международное образовательное пространство и международном признании.

Однако это совершенно не означает. Что вузы сидят сложа руки, занимая позицию стороннего наблюдателя. Университеты, каждый в меру своих сил и возможностей приступили к реструктуризации системы высшего образования, начиная с перестройки своей деятельности, в соответствии с нынешними экономическими реалиям, ориентированными на знания и инновации.

Пришло понимание роли и места университетов

Мне думается, что поворотным моментом в мобилизации университетских ресурсов в сторону качественных перемен явился Указ Президента КР "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики" от 18 июля 2022 года, предоставивший особый статус отдельным университетам страны, нацеленный на повышение конкурентоспособности, трансформацию вузов в университеты более высокого уровня и вхождение в сообщество мировых рейтинговых университетов. Другими словами, этот документ разделил систему высшего образование страны на до и после.

Если раньше университет занимался учебной и научной деятельностью, подготовкой традиционных специальностей, то теперь актуальны неразрывная связь с производством, коммерциализация научных исследований и проектов. Университет должен стать непосредственным участником экономической среды, создавая инновации и технологии, новые рабочие места, обеспечивая устойчивое развитие и экономический рост страны.

Речь идет о трансформации классических университетов в национальные исследовательские университеты и университеты поколения 4.0.

В Кыргызстане подобные трансформационные процессы только начались, тогда как ведущие зарубежные университеты достигли высоких результатов, успешно работают на этом уровне и служат примером для подражания.

Университетское образование существует в Европе свыше 900 лет, а в России – около 300. И все это время и европейские, и российские университеты находились в состоянии непрерывной трансформации в соответствии с реалиями тех или иных периодов.

По большому счету процессы трансформации идут с появления первых университетов –Болонского в Италии, Оксфордского в Англии, затем университета Гумбольдта в Германии и до нынешних общепризнанных лидеров мирового университетского сообщества – Оксфорда, Гарварда, Кембриджа, Стэнфордского университета и Калифорнийского технологического института.

Что касается нас, то вузовская история насчитывает менее века, а практического опыта по реформированию системы высшего образования и того меньше. Но это совершенно не служит каким-то оправданием. Напротив, является мотивацией движения к передовым моделям мировых университетов.

Благо, что академическая, финансовая и организационная автономия, предоставленная государством, открыли широкие возможности вузам проявить свою готовность к кардинальным переменам и тем самым продемонстрировать свою зрелость, самостоятельность, а значит и ответственность. Многие отечественные университеты стараются не отставать и добиваться конкретных результатов на пути трансформации, как это успешно делает Ошский государственный университет. В этой связи хотелось бы поделиться своим положительным опытом в реализации основных приоритетов.

Академическая репутация и привлекательность

Опираясь на ранее созданную достаточно крепкую образовательную, научную и материально-техническую базу, современную инфраструктуру и цифровую среду, ОшГУ взял уверенный курс на достижение уровня успешных зарубежных университетов.

С целью достижения признания широкой общественностью и профессиональными сообществами качества образования в рамках академической свободы в ОшГУ проведена трансформация и разработка новых образовательных стандартов и учебных программ с учетом потребностей современного рынка труда, требований работодателей и стейкхолдеров, передового зарубежного опыта. Разработаны и реализуются новые образовательные программы, связанные с подготовкой специалистов в таких сферах как нано технологии, робототехника, искусственный интеллект. Постепенно осуществляется переход к практике индивидуальных образовательных траекторий, т.е. через индивидуальные образовательные программы, современные образовательные и IT-технологии, формы обучения стремимся к реализации личностного потенциала каждого студента в образовании.

Обновлены положения о факультете, кафедре, ориентирующие деятельность структур на качество образования, подготовку кадров новой формации, способных эффективно работать в условиях новых экономических вызовов.

Широкое использование цифровых платформ в образовательном процессе - электронный документооборот, электронный журнал, личный кабинет студента, личный кабинет преподавателя, система онлайн прокторинга – обуславливают получение образования студентов на принципах академической честности.

С начала 2022/2023 учебного года в учебный процесс успешно внедрены кредитные технологии обучения, в рамках которых студент имеет возможность выбора дисциплин и преподавателя с освоением соответствующих кредитных часов. Такой подход, в целом создаёт сильную конкуренцию в преподавательской среде, напрямую влияющую на качество образования, обеспечение академической свободы, честности, которые, в свою очередь, благотворно сказываются на академической репутации университета в международных рейтингах. Переход на кредитные технологии благотворно сказывается на переводах студентов из зарубежных вузов и организации академической мобильности в зарубежом.

На основе стратегического менеджмента и принципов корпоративного управления перестроена управленческая структура университета, осуществляемая не декларативно, а через измеримые показатели (KPI) и персональную ответственность.

Для каждой руководящей должности (проректор, руководители департаментов, отделов, институтов, факультетов, колледжей, центров и др.) утверждаются годовые KPI (качество учебного процесса, кадровая стабильность, финансовая дисциплина (коммерциализация), научная активность (Scopus), дисциплина и исполнительность. Деятельность каждого руководителя оценивается по итогам года на основе отчета по KPI, который служит основанием на продление годового контракта или его прекращения.

В рамках особого статуса проводимая реорганизация направлена на системное обновление внутренней управленческой экосистемы университета: упорядочены механизмы принятия решений, деятельность руководителей оценивается по измеряемым показателям, управленческие функции целенаправленно перераспределены, организационная ответственность персонализирована, кадровые решения принимаются на основе результата.

Подобный подход применяется и в отношении каждого преподавателя и ответственного сотрудника университета.

Наука и исследования в центре внимания

Научно-исследовательская работа направлена на реализацию научных проектов для решения социально-экономических проблем города и региона. Заключены договоры о совместной деятельности, разработаны планы-мероприятий с администрациями города Ош и Ошской области. Реализуются проекты в сфере исследований окрестных рек и водоемов на предмет строительства малых и микро ГЭСов и объектов получения альтернативной энергии (установка солнечных панелей, ветряных станций), туризма, сохранения горных экосистем и зеленых инноваций.

За последние 4 года в ОшГУ реализованы совместные проекты на общую сумму 197 млн. сомов, в том числе 25 млн. со стороны МОН КР, 34 млн. – ОшГУ и 138 млн. – на привлеченные инвестиции международных фондов.

За последние 3 года на прикладные исследования, ориентированные на социально-экономические задачи региона, выделено 25 млн сомов.

Заметно выросла публикационная активность сотрудников университета в зарубежных рецензируемых изданиях базы РИНЦ. С 2019 года до 2023 года количество научных статей, изданных в журналах научно-метрической базы РИНЦ выросло с 4553 до 9000. Наблюдается рост и количества публикаций в авторитетных международных научных журналах баз Scopus, Web of Science. В настоящее время их количество составляет 543. С 2021 года общие показатели опубликованных работ выросли в 6 раз и достигли 969. Выросло в 5 раз и количество цитирований научных трудов ОшГУ в SCOPUS, что составляет 701.

Для стимулирования публикационной деятельности предусмотрены денежные вознаграждения. Так, ежегодно авторы публикаций получают премии в размере от 15 до 75 тысяч сомов.

В университете существует практика привлечения зарубежных профессоров и ученых, имеющих высокие показатели по публикационной активности, что открывает возможности совместных публикаций в высоко рейтинговых изданиях и организации научных стажировок в ведущих научных центрах мира. В настоящее время по разным направлениям работают зарубежные ученые, преподаватели, специалисты и волонтеры из Франции, США, Венгрии, Южной Кореи и Японии.

С каждым годом повышается качественный состав профессорско-преподавательского состава. За последние 4 года преподавателями защищено 71 кандидатских и 14 докторских диссертаций, за что диссертантам в качестве поощрения было выплачено по 50 и 100 тысяч сомов соответственно. Выросло и количесвто PhD докторов с 4 до 17.

Профессоров ОшГУ приглашают читать гостевые лекции в университетах разных стран и принимать участие в работе международных конференции и симпозиумов.

В целях академического стимулирования по итогам ежегодного рейтинга преподавателей, который определяется посредством электронного личного листка каждого преподавателя, с 2022 года выплачиваются надбавки к заработной плате, уровень которой сегодня находится в рамках от 42 877сомов (рядовой преподаватель) и 74365 сомов (доктор наук, профессор).

Впервые открыты и реализуются программы (PhD) докторантуры по 7 направлениям, где занимаются научными исследованиями 69 докторантов. Деятельность научного журнала университета "Вестник ОшГУ" переведена на электронную платформу Open Journal System (OJS).

Интеграция в международное образовательное пространство

Ошский госуниверситет масштабно вовлечен в международное образовательное и научное пространство. Сегодня университет имеет договоры о двухстороннем сотрудничестве с более чем 300 высшими учебными заведениями 30 стран мира, большинство из которых входят в мировой рейтинг университетов мира. Среди них 104 вузов РФ, в том числе ведущие университеты Москвы, Санкт-Петербурга и федеральные университеты, 78 университетов КНР, 58 университетов Узбекистана, 52 вуза Казахстана, 25 университетов Турции.

В настоящее время успешно реализуются свыше 20 международных совместных образовательных программ по двойному диплому с вузами Китая, России и Казахстана, что позволяет студентам учиться два года в ОшГУ и два года в другом партнер-университете за рубежом и по окончании обучения получить дипломы двух университетов.

В 2022 году открыт филиал Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в ОшГУ и в 2023 году начал работать филиал ОшГУ-центр кыргызского языка и культуры имени Ч. Айтматова в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. С 2023 года работает центр Ломоносова МГУ при ОшГУ, в рамках которого будут реализовываться совместные программы двойных дипломов по 3 направлениям. С прошлого года работают центры узбекского языка и литературы при ОшГУ и кыргызского языка и культуры имени Айтматова при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. Заключен договор о сотрудничестве с французским университетом Пуатье.

ОшГУ является членом международных университетских организаций - Сетевой университет СНГ, Ассоциация азиатских университетов и Евразийских педагогических университетов, Российско-кыргызский консорциум технических университетов, Евразийский сетевой университет (ЕСУ), УШОС.

Сегодня Ошский государственный университет (ОшГУ) является головным вузом-координатором Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) в Кыргызстане. Университет активно участвует в академической мобильности и председательствует в Координационном совете Евразийского сетевого университета, развивая образовательные программы в рамках ШОС.

В интеграционных целях постоянно развиваются академическая мобильность. В рамках академической мобильности ежегодно около одной тысячи студентов (магистрантов) и 300 преподавателей проходят обучение, стажировки и обмен опытом в 282 университетах 33 стран мира, в том числе университетах Южной Кореи, Японии, КНР, Ирана, Испании, Франции, Польши, Венгрии, Чехии, Турции, Казахстана и Узбекистана. Обмен происходит и в рамках программ по программам Эразмус+, Мевлана, ITEC, DAAD, Орхун, USCO. Студенты и преподаватели знакомятся с зарубежной системой образования, приобретают ценный опыт. И в то же время свыше 800 студентов из зарубежных вузов проходят обучение в рамках академической мобильности в ОшГУ.

Международному признанию способствует и экспорт образования. В течении ряда лет ОшГУ привлекает к обучению иностранных студентов из десятка зарубежных стран. В настоящее время в ОшГУ обучаются свыше 15 тысяч студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Определенный позитивный имидж ОшГУ сформировался в Германии, Индии, Пакистане, Китае, Турции, Южной Корее и соседних странах.

Интеграция образования, науки, производства и коммерциализации

В последние годы университет реализует образовательный процесс, научно-исследовательской деятельности и коммерциализацию ее результатов в едином пространстве.

Университет реализует непрерывный инновационный процесс образование-наука-производство-коммерциализация. На практике эта система осуществляется через деятельность УПК, центров, клиник, бизнес инкубатора, экологических производственных проектов.

Учебно-производственный комплекс, созданный на основе инвестиций Азиатского банка развития(1млн долларов США). Здесь подготовка специалистов ведется на дуальном образовании, где студенты теорию и практику сочетают в производстве, в швейных цехах, мастерских народных ремёсел, производя различные швейные и национальные и сувенирные изделия и получая за это заработную плату.

Центр робототехники "Хаб будущих поколений" ("Next Generation HUB"), создан совместно с китайской компанией Jiangsu Huibo Robotics. Инвестиции для центра составили 7 млн долларов США. На базе центра ведётся обучение студентов бакалавриата по специальности мехатроника и робототехника. С учетом актуальности этого направления выделено 50 грантовых мест. Выпускников бакалавриата предусмотрено трудоустраивать в отечественных и иностранных компаниях.

На социально-экономические проблемы региона ориентирован и бизнес парк ОшГУ, где молодежь обучается предпринимательским навыкам, разрабатываются и реализуются стартапы и бизнес проекты студентов. В настоящее время работают 49 стартапов, на разработку и реализацию которых привлечено в целом более 13 млн. сомов инвестиций.

Активно функционирует Консалтинговый центр ОшГУ по сохранению горных экосистем и зеленых инноваций. При содействии Узгенской районной администрации и сельхозуправы Жалпак-Таш на месте оползней площадью 300 га создан и реализуется научно-производственный проект "Курбу-Таш токой", в рамках которого выращиваются свыше 30 тысяч деревьев.

Другим экологическим проектом является Инновационный агроцентр университета, где студенты разрабатывают и реализуют свои бизнес проекты в агросекторе. Сегодня при грантовой поддержке Евросоюза в рамках проекта "Жаш табышкер" организации Enactus действуют 11 проектов по различным сферам сельского хозяйства на общую сумму 1 778 000 сомов.

Университетская медицинская клиника также представляет собой интеграцию образования, научных исследований, практической базы и коммерциализации как многопрофильное медицинское учреждение. Современный операционный блок позволяет проводить хирургические операции по широкому спектру заболеваний, в том числе сложные кардиохирургические. операции по трансплантации почек, кардиохирургические операции. Сегодня специалисты ОшГУ впервые провели успешные операции по пересадке почки и совместно с российскими специалистами – трансплантацию печени.

Ветеринарная клиника. Она охватывает все виды ветеринарных услуг-УЗИ и лабораторные исследования, хирургические операции, вакцинация животных, проведение работ по искусственному оплодотворению скота и мониторинга паразитологической ситуации. Здесь реализован научный центр малекулярной биотехнологии - проект министерства сельского хозяйства на сумму 100 тысяч долларов США по сохранению генофонда животных, исследованию мясо-молочной продукции и животного сырья. Клиника, совместно с городскими и районными органами власти организует профилактический осмотр и лечение животных, проводит научные консультации по повышению и улучшению урожайности и качества сельхоз продукции, повышения квалификации работников сельхоз управ и фермеров. Сегодня специалисты ведут активные работы по выведению новой породы овец "Ала-Тоо" путем скрещивания местных овцематок с баранами Гиссарской породы.

На решение интеграции образования, производственных задач и коммерциализацию нацелены и творческие мастерские по изготовлению изделий из глины, разработки и пошиву модной и дизайнерской одежды и киноакадемия. Студенты киноакадемии сочетают обучение с практической работой, получая теорию и необходимые навыки предпринимательства. Студентами поставлено 5 спектаклей, снято 9 краткометражных фильмов, 2 художественных фильма. В прошлом году на суд широко зрителя был представлен художественный фильм "Молдо Нияз Эрназар уулу". Наряду с этим выполняются коммерческие заказы на съемки рекламных роликов, тематических видео фильмов.

Цифровой университет

В сфере цифровой трансформации ОшГУ сформировал единое информационное пространство, охватывающее управление, образование и научную деятельность, занимая лидирующие позиции в развитии цифровых компетенций и подготовке кадров.

В ОшГУ внедрена единая информационная система MyEDU, объединяющая цифровые платформы:

электронный документооборот; электронные журналы и ведомости; электронная библиотека; система "Антиплагиат"; дистанционное обучение mooc.oshsu.kg; цифровые кабинеты преподавателей и студентов.

В результате чего вся деятельность университета от приема студентов и до его окончания, все структуры, задействованные в образовательном процессе, переведены на цифровой формат.

Создание современной инфраструктуры

За последние пять лет за счет собственных средств университета построено и реконструировано в соответствии с современными требованиями более 20 учебных корпусов, зданий и общежитий. В частности, построены и сданы в эксплуатацию спортивный комплекс на факультете физического воспитания, учебный корпус индустриально-педагогического колледжа, два корпуса учебного комплекса "Димедиус" и "Морфология", 5-ти этажный корпус Высшей школы международных образовательных программ, 3-х этажное здание лицея "Билим", учебный корпус гимназии "Ыйман", детский сад на 100 мест, два 5-этажных учебных корпуса –лабораторно-библиотечный комплекс в кампусе "Ак-Буура" и ветеринарная клиника, дополнительный учебный корпус факультета искусств, 2-х этажное учебно-производственные мастерские лицея №12. Модернизированы пансионат "Умут" на Иссык-Куле и центр "Congress Resort OshSU" на берегу реки Ак-Буура".

В поддержку студентов

В комплексной деятельности университета важное внимание уделяется студентам, их социальной поддержке, развитию творческих способностей, трансферу информации, развитию органов студенческого самоуправления. Так, функционируют молодежный комитет, аппарат студенческого омбудсмена, команда ENAKTUS, фольклорный ансамбль "Салтанат", культурно-эстетический центр имени Р. Абдыкадырова, вокально-эстрадная группа "Мырзалар", Танцевальная студия "Арууке", дебат и дискуссионные клубы.

Информационную поддержку оказывают медиа ресурсы университета. Активно функционируют студенческая газета "Нур", газета "Дидактика", телестудия "Умут", официальный сайт университета, страницы в социальных сетях.

В качестве стимулирования студентов, добившихся успехов в олимпиадах, международных смотрах, фестивалях, спортивных турнирах предусмотрены специальные денежные премии, нуждающимся в социальной поддержке студентам выделяется ежегодно более 5 млн. сомов.

Ежегодно лучшие студенты университета получают разные виды стипендиальной поддержки: президентская стипендия-9 чел. по 60 тыс. сомов, стипендия Ученого совета ОшГУ- 28 чел. по 5 тыс.сомов, стипендия ТОП-20- 20 чел. по 10 тыс.сомов), стипендия имени Каныбека Исакова-10 чел. по 10 тыс.сомов и единственная в стране именная стипендия-10 чел. по12 тыс.сомов) ежемесячно.

Развивая университетский спорт

Одним из приоритетов университета является развитие университетского спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям спортом и физической культурой. В настоящее время юноши и девушки занимаются в 30 секциях по 16 видам спорта, функционируют свыше 15 открытых и закрытых спортивных комплексов. ОшГУ является единственным вузом в Кыргызстане, содержащий профессиональный футбольный клуб "ОшГУ". Также под брендом университета на чемпионатах страны выступают мужская и женская волейбольные команды "Университет ОшГУ" и команда "Университет ОшГУ" по мини футболу.

Рейтинги как показатель международного признания

Университет большое внимание уделяет участию в республиканских и международных рейтингах, проводимых независимыми агентствами аккредитации и рейтинга, что позволяет эффективно включать вуз в международную образовательную среду, согласовать образовательные и научно-исследовательские процессы с международными стандартами в сфере образования.

В 2023 году ОшГУ прошел вторую институциональную и программную аккредитации и впервые среди вузов Кыргызстана был аккредитован сроком на 7 лет. Всего в 2023-2026 годы прошли аккредитацию 127 образовательных программ, что составляет 94% от бщего числа ОП.

Нашу преданность качеству и инновациям в образовании подтверждает получение в 2024 году 4 звёзд QSStars.

По итогам рейтинга QS Asia University Rankings 2026 ОшГУ занял 316 место из 1526 университетов Азиатского региона и 22 место среди 76 вузов Центральной Азии, 1501 место в QS мирового рейтинга по устойчивости. В Национальном рейтинге ВУЗов Кыргызской Республики, Ошский государственный университет является лидером как в институциональном рейтинге, так и в рейтинге по образовательным программам бакалавриата и магистратуры. Эти показатели свидетельствуют о качественных преобразованиях за последние годы.

Университет последовательно переходит к современной модели Университета 4.0, интегрирующей образование, науку, инновации и производство, и активно участвует в решении ключевых социально-экономических задач на региональном и национальном уровнях, включая достижение целей Доктрины "Уңгу Жол".

Думаю, к месту будут известные слова Ч. Дарвина "Выживает не самый сильный, не самый умный, а тот, кто, лучше всех откликается на происходящие изменения".