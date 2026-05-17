Строители сыграли в футбол на фоне большой стройки

На футбольном поле "Мурас Юнайтед" в Бишкеке прошла спартакиада по мини-футболу среди первичных профсоюзных организаций работников строительства и промышленности строительных материалов. В турнире приняли участие шесть команд.

С первых минут стало понятно: это будет не просто спортивное мероприятие "для галочки". На поле кипела борьба, звучали возгласы болельщиков, игроки спорили за каждый мяч, а иногда эмоционально апеллировали к судье. Но при всей напряженности матчей, атмосфера оставалась дружеской, ведь все происходило в рамках честной игры.

Особую символику соревнованиям придавало место проведения. Рядом со спортивной площадкой продолжалась стройка. Вокруг работала техника, виднелись строительные конструкции, а неподалеку возводится стадион, который называют самым большим в Центральной Азии. На этом фоне люди, привыкшие к тяжелому труду, строительным объектам и суровым условиям работы, вышли на поле, чтобы сыграть в футбол, поддержать здоровье и показать командный дух.

Как отметили в руководстве профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов, такие мероприятия являются частью общей программы работы организации. В планах профсоюза проведение спартакиад, культурно-массовых мероприятий, семинаров, обучающих выездов и мониторингов по охране труда.

"Наша организация объединяет первичные профсоюзные организации. Мы работаем в первую очередь над тем, чтобы соблюдались права рабочего класса. Второе важное направление работы - это охрана труда. В строительстве, как известно, много рисков и травматизма, поэтому выездные комиссии и общественный контроль играют большую роль", - сообщили представители профсоюза.

По их словам, в объединение входят 50 организаций и более 3 тысяч человек. Среди них организации из системы Министерства строительства, Государственной службы исполнения наказаний, а также другие первичные профсоюзные структуры. Профсоюз входит в состав Федерации профессиональных союзов Кыргызстана.

Для участников турнир стал не только спортивным состязанием, но и возможностью познакомиться, обменяться опытом и почувствовать себя частью большого профессионального сообщества.

Председатель профсоюза Государственного предприятия "Передвижная механизированная колонна" ГСИН при Кабинете Министров КР Назгул Айдашова отметила, что их организация впервые участвует в таком мероприятии.

"Нам очень приятно присутствовать здесь, общаться с другими строительными организациями, знакомиться. Такие мероприятия сближают людей. А футбол один из самых популярных видов спорта, его любят все. Тем более в этом году будет чемпионат мира, все готовятся, интерес к футболу высокий", - сказала она.

По ее словам, участие в подобных соревнованиях помогает коллективу стать сплоченнее. "Это один из моментов, когда рабочие ощущают себя по-другому. Они становятся более коллективными, получают больше позитива и энергии. Это улучшает здоровье наших ребят, которые постоянно находятся на работе", - добавила Айдашова.

Она также рассказала, что передвижная механизированная колонна занимается строительством объектов пенитенциарной системы. В штате организации более 100 человек, а вместе с рабочими строительно-монтажных работ около 500–600 сотрудников.

Свою команду активно поддерживали и представители акционерного общества "Таш - Темир". Председатель профсоюзного комитета предприятия, менеджер по кадрам Ирина Маркина подчеркнула, что для завода такие мероприятия просто часть заботы о сотрудниках.

"Сегодня мы пришли на эту игру, чтобы показать нашу сплоченность и солидарность в профсоюзе. Самые ценные у нас на заводе - это кадры. Поэтому мы всегда рады, когда наши сотрудники не только работают, но и умеют отдыхать", - сказала она.

АО "Таш - Темир" выпускает сборный железобетон, то есть плиты перекрытия, ригели, канализационные кольца и другую продукцию. Предприятию, известному ранее как завод ЖБИ-1, уже 70 лет. Сейчас там работают около 200 человек, и, по словам Маркиной, все они являются членами профсоюза.

В спартакиаде участвовали и представители Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве Айжан Ишенова рассказала, что учебное заведение с удовольствием принимает участие в профсоюзных мероприятиях.

"Мы работаем в одной сфере и являемся членами профсоюза. У нас около1,2 тысячи студентов. Мы готовим востребованных специалистов, то есть архитекторов, прорабов, дизайнеров. Это профессии, которые сегодня очень нужны Кыргызстану. К нам поступают после 9-го и 11-го классов", - сказала она.

По итогам турнира команды, занявшие призовые места, получили кубки, медали, грамоты и денежные призы. Первое место заняла команда ГП "Пмк" ГСИН при КМ КР. Второе место досталось Профсоюзу инженеров Кыргызстана. Третье место занял профком БКАМС.

Организаторы отмечают, что подобные соревнования важны не только для спорта. Строительная отрасль сегодня играет значительную роль в экономике страны, а здоровье работников напрямую связано с качеством труда, производительностью и развитием отрасли. Поэтому, как подчеркнули участники, когда строители выходят на футбольное поле, они укрепляют не только командный дух, но и делают собственный вклад в экономику Кыргызстана.