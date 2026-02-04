Погода
Задержан директор строительной компании ОсОО "Арабиан Кыргыз Аль Хнейз"

348  0
Директора строительной компании ОсОО "Арабиан Кыргыз Аль Хнейз" задержали по подозрению в мошенничестве. По данным УВД Октябрьского района Бишкека, он получил 18 тысяч долларов под предлогом продажи квартиры в строящемся доме, однако жилье так и не предоставил, после чего перестал выходить на связь.

В милицию с письменным заявлением обратился гражданин О.А. Он сообщил, что 13 октября 2022 года передал деньги за квартиру в жилмассиве Кок-Жар, но своих обязательств директор компании не выполнил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Х.Р., 1966 года рождения, которого водворили в ИВС.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.


задержание, мошенничество, строительство, Бишкек, жилье
