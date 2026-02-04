Погода
Глава МИД Украины назвал президента ФИФА "моральным дегенератом"

218  0
- Самуэль Деди Ирие
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резкой критикой в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, назвав его "моральным дегенератом" после заявлений о возможной отмене запрета на участие российских команд в международных футбольных турнирах.

Поводом для высказывания стала позиция главы ФИФА, который ранее сообщил, что организация намерена в ближайшее время рассмотреть вопрос возвращения российских сборных и клубов на международную арену. По словам Инфантино, отстранение российских футболистов от соревнований "ни к чему не привело" и не способствует развитию футбола.

Андрей Сибига заявил, что подобные инициативы подрывают моральные принципы международного спорта. По его словам, "будущие поколения будут считать это позором", а возможный допуск российских команд станет серьёзным ударом по репутации ФИФА.

Также Инфантино отметил, что хотел бы внести изменения в устав организации, закрепив полный запрет на отстранение членов ФИФА по политическим причинам. При этом конкретные сроки обсуждения данного вопроса он не назвал.

По информации ряда СМИ, тема допуска российских команд может быть официально вынесена на рассмотрение в апреле. Пока ФИФА не делала окончательных заявлений, однако слова президента организации уже вызвали широкий резонанс и резкую реакцию со стороны украинских властей и международного сообщества.


URL: https://www.vb.kg/455038
Теги:
Россия, Украина, футбол, ФИФА
