Природные богатства - народу Кыргызстана

В Бишкеке прошел круглый стол "Глобальные тренды Центральной Азии: от обеспечения безопасности до добычи критически важных минералов Дискуссию организовал Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнёрстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.

Основной акцент был сделан на стратегические направления взаимодействия стран Центральной Азии с ключевыми внешнеполитическими партнёрами. Участники обсуждили экономические перспективы региона на фоне усиливающейся геополитической конкуренции и мировой борьбы за стратегические ресурсы, опыт "Кумтора" как важный региональный пример защиты национальных экологических и экономических интересов, а также возможные форматы сотрудничества между Вашингтоном, Лондоном, Пекином, Брюсселем и Москвой.

Отдельное внимание было уделено тому, какие из этих форматов могут быть наиболее выгодны для Кыргызстана и стран Центральной Азии с точки зрения сохранения ресурсного суверенитета в 2026 году и далее.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова заявила, что по Конституции природные ресурсы Кыргызстана принадлежат государству, но государство не является их хозяином.

"Оно лишь управляет ими от имени народа. Народ остаётся первичным носителем суверенитета и обладает высшим правом контроля, чтобы ресурсы использовались в интересах всей страны. Земли, недра, воды, леса, пастбища, растительный и животный мир - это часть суверенитета, а не собственность чиновников или отдельных органов власти.

Из этого следует прямой вывод: ресурсы должны работать на экономику Кыргызстана, доходы обязаны поступать в бюджет и обеспечивать инфраструктуру, энергетику, социальные нужды.

Если ресурсы используются против интересов народа, это нарушение конституционного принципа, даже если формально всё выглядит законно. Общество вправе требовать прозрачности, бюджетных поступлений, сохранности стратегических объектов и принятия решений в национальных интересах.

Пример Кумтора показал, почему возврат месторождения под контроль государства был юридически логичен. Доходы теперь остаются в стране, а ответственность несётся внутри государства. Но сам факт возврата не снимает других вопросов - о качестве управления, подводных рисках и персональной ответственности тех, кто изначально заключал невыгодные договоры. Именно здесь Кыргызстан традиционно сталкивается с проблемой отсутствия системной ответственности чиновников.

Недропользование десятилетиями оставалось политизированным. Непрозрачные договоры, экологический ущерб, конфликты с местным населением, остановка работы месторождений, слухи об откатах и отсутствие итоговой юридической оценки - всё это подрывало доверие и государства, и инвесторов. Стратегические ресурсы не должны быть инструментом внутренних политических игр или уличного давления, потому что речь идёт о налогах, бюджете и стабильности экономики.

Сегодня крупных конфликтов вокруг месторождений стало меньше, но и серьёзных инвесторов пока немного. Причины очевидны: слабая геологоразведка, нехватка государственного финансирования, отсутствие инфраструктуры, дефицит энергии и утечка кадров. Без системного подхода отрасль остаётся в подвешенном состоянии, несмотря на наличие профильных вузов и специалистов.

Выход - в долгосрочной стратегии по стратегическим ресурсам с участием профессионалов. Не общие разговоры об улучшении законодательства, а чёткие законы именно по золоту, урану, сурьме и другим критически важным видам сырья. С ясным распределением ролей государства, требованиями к контрактам и приоритетом национальных интересов.

Отдельный вопрос - институциональная модель. Вместо слабого администрирования через министерства логично создавать государственные компании по отдельным видам ресурсов. Золото - через "Кыргыз Алтын", другие стратегические ресурсы - через специализированные госкомпании, которые отвечают за добычу, работу с инвесторами и результат целиком. Это повышает управляемость, ответственность и прозрачность", - сказала она.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" привела в пример опыт Монголии, который показывает, что иная модель возможна. Там часть доходов от ресурсов направляется в фонд благосостояния и в интересах граждан, а контроль государства жёстко зафиксирован. Такой подход снижает политизацию и повышает экономическую отдачу. Для Кыргызстана это ориентир, который стоит изучать без копирования, но с учётом собственных условий.

Для справки: парламент Монголии в апреле 2024 года принял закон о создании Фонда национального благосостояния (ФНБ) для управления доходами от природных ресурсов. Цель фонда - обеспечить справедливое распределение богатств, инвестировать в инфраструктурные проекты и снизить зависимость экономики от горнорудного сектора.

Как напоминал тогда премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, обсуждение закона длилось более 30 лет. Фонд национального благосостояния будет состоять из трёх частей: фонда будущего наследия, фонда сбережений и фонда развития. Первый будет накапливать средства для будущих поколений, инвестируя их в инструменты международного финансового рынка. Средства из второго фонда будут направляться на поддержку здравоохранения, образования и жилищных программ. Крупные проекты и программы страны будут финансироваться из фонда развития.

Каждый гражданин Монголии должен иметь именной сберегательный счёт, на который будут поступать средства из фонда сбережений. За это будет отвечать Центральный банк. С принятием закона самые крупные добывающие компании будут депонировать в ФНБ до 34% своей прибыли. Данный закон подчеркивает поворотный момент в том, как Монголия управляет своими природными ресурсами.

Ключевой принцип - максимальная открытость. Когда общество понимает, что оно соучастник и получатель результата, растёт доверие и к государству, и к компаниям. Одновременно необходимо уходить от сырьевой модели и развивать переработку, хотя бы до полуфабрикатов, формируя промышленные кластеры.

Продажа сырья не даёт устойчивого роста. Ресурсы должны работать не только на текущие доходы, но и на будущее поколений. Для этого нужна оптимальная модель управления, сильные институты, государственный контроль, конкуренция международных партнёров и чёткое понимание, что суверенитет начинается именно с того, как страна распоряжается своими недрами.

Кыргызстан обладает значительным набором стратегического сырья, однако лишь часть ресурсов реально формирует экономическую и геополитическую ценность. Остальное - потенциальный актив, не конвертированный в развитие из-за институциональных и технологических ограничений. Поэтому пора уже выработать реальную стратегию по выходу из статуса "бедной страны, но с богатыми ресурсами" на уровень самодостаточной развитой страны. Природные богатства во благо народу Кыргызстана.

Источник: centrasia.institute