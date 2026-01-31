Сельхозтехнику в Кыргызстане можно приобрести в кредит под 6%

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело выездное мероприятие для фермеров по обновлению парка сельхозтехники. Встреча прошла на базе предприятия "Автомаш Радиатор", где аграриям продемонстрировали современные образцы оборудования и разъяснили механизмы льготного финансирования.

Специалисты департамента отметили, что при поддержке министерства сельхозпроизводители могут приобрести технику через "Айыл Банк" и "Элдик Банк" на льготных условиях. Практическим примером реализации госпрограммы стала закупка техники фермером из Таласской области Эрнисом Байызбек уулу по льготному кредиту под 6%.

В ходе демонстрации был представлен широкий спектр агрегатов, закупленных министерством у ОсОО "Автомаш Радиатор", включая тракторы "Беларусь", зерноуборочные и картофелеуборочные комбайны, сеялки, глубокорыхлители и опрыскиватели.