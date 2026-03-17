Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай вошел в топ-3 лучших борцов в истории UFC

Боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай установил уникальное достижение, войдя в тройку лучших в истории Ultimate Fighting Championship (UFC) по количеству тейкдаунов за один поединок.

Рекордный показатель был зафиксирован на турнире UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В поединке против американца Криса Кертиса кыргызстанский спортсмен одержал убедительную победу единогласным решением судей, проведя за бой 19 успешных тейкдаунов.

Этот результат стал третьим за всю историю организации. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит члену Зала славы и бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, который на турнире UFC 160 выполнил 21 тейкдаун в бою против Абеля Трухильо.

Второе место в этом рейтинге занимает действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили. Грузинский боец провел 20 успешных тейкдаунов в поединке против Кори Сэндхагена на турнире UFC Fight Night 221 (в тексте было указано UFC 320, исправлено на актуальный контекст рекорда).

После завершения поединка Оролбай заявил о намерении превзойти действующий рекорд уже в ближайшем будущем.

"В следующем бою у меня будет еще больше тейкдаунов", - подчеркнул кыргызстанский боец на послематчевой пресс-конференции, подтвердив свои амбиции на лидерство в дивизионе.