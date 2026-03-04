ДУМК официально объявило дату священной ночи Кадыр тун

Священная для верующих Ночь предопределения в 2026 году выпадает на период с 16 на 17 марта. Официальное сообщение о сроках проведения одной из главных ночей месяца Рамазан распространила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК). Согласно исламскому календарю, это событие традиционно приходится на время между 26-м и 27-м днями поста Орозо.

Кадыр тун считается моментом, когда пророку Мухаммеду было ниспослано первое божественное откровение. Религиозная значимость этой ночи подчеркивается тем, что искреннее поклонение в этот период приравнивается к восьмидесяти трем годам непрерывных молитв. Верующие проводят это время в мечетях или домах за чтением Корана и совершением покаяния, прося прощения за совершенные грехи и благословения на будущий год.

Для мусульман республики эта дата является ключевым этапом завершающей декады месяца Рамазан. В ночь с 16 на 17 марта в мечетях по всей стране ожидается массовое посещение прихожан для совершения совместных молитв и духовного общения в ожидании великого праздника.