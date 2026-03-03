В Бишкеке отметили начало весны торжеством в честь праздника 8 Марта

В Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова по уже сложившейся доброй традиции состоялся торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню, и прошла приуроченная к этому событию презентация 9-го тома энциклопедии "Женщины Кыргызстана".

Международный женский день всегда ассоциируется с весной, трепетным отношением, заботой и любовью к прекрасной половине человечества. В большом зале филармонии собрались в этот вечер более тысячи лучших ее представительниц разных профессий, возрастов, национальностей, многодетные матери, ветераны женского движения и обладательницы высоких государственных наград из всех регионов Кыргызстана. Этот праздничный вечер стал настоящим подарком для всех женщин - вечером искренних эмоций и весеннего настроения, а живая музыка, тёплая атмосфера и поздравления сделали это торжество по-настоящему незабываемым.

Президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева открыла торжество и поздравила подруг с первым и самым красивым праздником весны - Международным женским днем.

- Символично, что с этим светлым праздником к нам приходит весна, и улицы города наполняются цветами и прекрасными улыбками женщин. Сколько любви и добра заключено в понятиях "мать", "жена", "сестра", "любимая": это - женщины, подарившие нам жизнь, щедро отдающие тепло своей души. Ради них совершаются подвиги, им посвящаются лучшие дела на земле, - сказала Замира Акбагышева. - Если считать мужчину опорой общества и семьи, то женщина - "опора опор всего, все в руках женщин". Доброта и милосердие, трудолюбие и терпение - эти золотые женские качества были и останутся непререкаемыми ценностями нашей жизни.

Президент конгресса пожелала кыргызстанкам здоровья, любви и благополучия. "Пусть цветы, подарки и признания радуют вас круглый год, а улыбки никогда не покидают ваших лиц", - сказала она.

Поздравление Замиры Акбагышевны поддержали Государственный секретарь КР Арслан Койчиев, директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Равшанбек Сабиров, чрезвычайные и полномочные послы в Кыргызстане – Китая Лю Цзянпин, Республики Корея Ким Кванджэ, Пакистана Алтамаш Вазир Хан, представители других дипмиссий.

"В жизни каждого мужчины женщина занимает главное место. Поздравляю вас с 8 марта! Желаю вам, чтобы окружали любящие вас мужчины, чтобы в ваших семьях царили покой, мир и счастье, а любовь никогда не покидала ваши дома". "Ваши любовь и забота придают нам сил, наполняют жизнь смыслом. Вы вдохновляете мужчин на новые свершения. Несете в мир красоту, нежность и доброту. Пусть каждый ваш день будет радостным! Счастья вам, здоровья и любви! Будьте счастливы всегда". "В этот день мы благодарим наших замечательных женщин, потому что они дали нам жизнь, и они являются опорой и надеждой для сильных мужчин. Неслучайно все самые хорошие слова женского рода: весна, жизнь, любовь, Родина. И, пользуясь возможностью, поздравляю вас с праздником весны". "Благодарить и радовать женщин нужно каждый день, а не только раз в году, чтобы каждая женщина не просто чувствовала себя счастливой, нужной и важной, но и чувствовала себя самой ценной, самой главной и самой необходимой в нашей жизни". От всех этих проникновенных слов лица участниц торжества просто светились от радости и счастья. И, конечно, после каждого поздравления они от всего сердца благодарили мужчин аплодисментами.

Тепло и искренне поздравила кыргызстанок Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин. Она рассказала о достижениях Китая в деле продвижения прав и возможностей женщин и о результатах сотрудничества между женщинами Китая и Кыргызстана. Посол отметила, что посольство совместно с Конгрессом женщин Кыргызстана реализует проекты по обучению швейному делу и расширению цифровых навыков, которые эффективно способствуют самореализации женщин и повышению их благосостояния. Лю Цзянпин подчеркнула, что в настоящее время китайско-кыргызские отношения вступили в "золотой век", отметив, что женщины двух стран должны идти рука об руку, вносить новый вклад в строительство сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана.

Замира Акбагышева высоко оценила традиционную кыргызско-китайскую дружбу, передающуюся из поколения в поколение, поблагодарила от лица всех женщин КР китайскую сторону за долгосрочную поддержку развития женского дела в нашей стране. Президент конгресса выразила надежду, что женщины двух стран продолжат углублять обмены и сотрудничество, совместно содействуя продвижению интересов женщин и развитию кыргызско-китайских отношений.

И, конечно, какой же праздник без концерта! В честь главного весеннего праздника на сцену филармонии по традиции вышли самые яркие звезды кыргызской культуры - ансамбль комузистов "Акак", Нурай Азыкбаева, Юлия Руцкая, Трио "Номад" (Бек Исраилов, Аскат Мусабеков, Миргуль Асанова), Нуржигит Молдояр, Кенже Кобокова, Байзак Кубанычбек уулу, группа "Кыргыз руху", Гульназ Бекбосун кызы, Игорь Воронцов, Каныкей Раймалиева, Токтобек Асаналиев, Анжелика Кайратова, Сайкал Чилетирова, Токтобүбү Черикчиева, Эрлан Молдалиев .

А за несколько часов до вечернего торжества в Кыргызской национальной филармонии состоялась официальная презентация энциклопедического издания "Женщины Кыргызстана".

- Конгресс женщин Кыргызстана издает эту книгу с одной целью - чтобы подрастающее поколение помнило о трудовом героизме великих женщин, брало с них пример, чтобы росло число патриотов, стремящихся к процветанию Кыргызстана, - отметила президент Конгресса женщин КР Замира Акбагышева, открывая официальную церемонию.

В девятый том энциклопедии "Женщины Кыргызстана" вошли биографии и истории успеха около 200 женщин, которые трудятся в различных отраслях и внесли неоценимый вклад в социально-экономическое развитие страны. Основная цель книги - сохранение национальной истории, признание заслуг выдающихся женщин и создание достойного примера для подрастающего поколения.

Издание открывается приветственным словом Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. В книгу также вошли поздравления послов и представителей международных организаций, в том числе дипломатов из Китая, России, Германии, США, Японии, Франции, Индии, Ирана, Узбекистана, Великобритании, Азербайджана, Турции, Индонезии, Кореи, Туркменистана, Казахстана, Швейцарии, Пакистана, Катара, Беларуси, Монголии и Венгрии.

В книге представлены выдающиеся личности. Токтогон Алтыбасарова - "Мать-героиня", воспитавшая около 150 детей-сирот из блокадного Ленинграда. Айымбубу Жамгырова - ветеран труда, кавалер медали "За трудовую доблесть", мать советника Президента КР Марата Иманкулова. Асель Байбагышева - альпинистка, кавалер медали "За лидерство". Бактыгуль Бадыева - бизнес-леди, певица, психолог, отличник культуры. Мээрим Жуманазарова - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Лю Цзянпин - посол КНР в Кыргызстане. Анара Кадырова - психолог-консультант, коуч. Кенжекан Мамырбаева - почетный ветеран труда, мать заслуженного деятеля культуры Алмаза Касымалиева. Гюльшайыр Надырбекова - основательница компаний MANAS LOGIS и NAG GROUP, почетный гражданин Сеула. Анархан Сабирова - ветеран труда, мать директора Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова. Базаргуль Самиева - основательница интеллектуальной фабрики Baziko. Бактыгуль Султангазиева - онколог, руководитель проекта по созданию Центра ядерной медицины. Амира Таштанбекова - гендиректор Fashion Consulting Group, основательница бренда OLLIRUA.

В рамках мероприятия актриса Анаркуль Назаркулова, создавшая глубокий образ матери в фильме "Рай под ногами матерей", награждена медалью "Образцовая мать". Женщины, внесшие значительный вклад в развитие различных отраслей страны, награждены медалями Конгресса женщин КР "За лидерство", "Образцовая мать" и "За трудовую доблесть". Кроме того, на празднике были разыграны разные призы. Главный приз от турецких авиалиний – путешествие в Стамбул получила народная артистка театра Русской драмы Лариса Любомудрова, другим победительницам вручены сертификаты от Sheraton и косметика из Республики Корея.